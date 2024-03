Nella due giorni di Napoli, weekend appena trascorso, dove si è disputata la seconda Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti di spada maschile e femminile , arrivano le prime soddisfazioni per gli atleti dell’ ASD scherma Lame Azzurre Maestri Zumbo. È stata pubblicata infatti la classifica definitiva dopo le due prove, (che comprende anche quella disputata a Caorle), che consegna alle atlete della società brindisina, Miriana Morciano e Chiara Panzera, i pass per la gara più attesa ed importante del panorama schermistico italiano, la kermesse per eccellenza , il Campionato Italiano Assoluti che sarà di scena a Cagliari nel mese di giugno e che vedrà le migliori spadiste italiane contendersi il titolo iridato .

Qualificati per il campionato italiano Gold, Lucrezia Orlando e Samuele Di Coste, che si contenderanno gli ultimi 8 posti rimanenti per Cagliari 2024.