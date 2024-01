La Società schermistica Lame Azzurre dei Maestri Zumbo è stata protagonista di una gara emozionante,la seconda prova interregionale riservata agli Under 14. E l’emozione più forte è arrivata grazie al successo conquistato da Martina Zezza, vincitrice assoluta nella categoria bambine Spada femminile.

Una prestazione praticamente perfetta quella di Martina fin dalla fase a gironi e che, a distanza di due mesi, bissa così il risultato ottenuto nella prima prova di Foggia.

Tra gli altri atleti delle Lame Azzurre impegnati si sono distinti Agnese Elmo nelle allieve, Vincenzo Campanelli nei giovanissimi ed Emanuele Somma nella categoria maschietti, fermati ad un passo dalle final eight e giunti rispettivamente al 10°,16°e 14°posto.

Buone le prove anche se decisamente più sfortunate di Karol Ancora, Valeria Giglio e Giorgia Palazzo nella categoria giovanissime, di Carla Saponaro nella categoria ragazze e di Tobia Rosato e Federico Lisi nella categoria allievi.

Un inizio di nuovo anno ricco di entusiasmanti sorprese in campo agonistico per tutto lo staff tecnico della società brindisina, pronta come sempre ad affrontare i prossimi appuntamenti previsti dal calendario federale con la grinta e la passione che da sempre la contraddistingue.