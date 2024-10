Nella prova del circuito europeo cadetti che si è svolta a Napoli presso il Pala Vesuvio in questo weekend, ottimi risultati per gli atleti della società scherma lame azzurre “Maestri Zumbo” convocati dal CT della nazionale italiana.

In evidenza il secondo posto di Carola Calogiuri nella prova a squadre disputata sabato 5 ottobre.

La spadista salentina in gara con la squadra Italia3 insieme a PICHLER Lisa,

QUIRINI Sofia e RINALDI Elisabetta cedono il gradino più alto del podio solo all’altra compagine italiana Italia1.Nella prova individuale sempre Carola Calogiuri chiude invece al 34º posto.

Nella prova maschile esordio internazionale per Simone Toscano che chiude la sua gara per l’ingresso per i primi 64.