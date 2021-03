Prestigioso e meritatissimo riconoscimento alla Società Lame Azzurre Brindisi da parte della Federazione Italiana Scherma riunitasi in Consiglio, che si fregia dello ‘Scudo d’Onore’. Onorificenza federale conseguita per lo svolgimento di attività dedicata alla scherma in maniera continuativa, senza alcuna interruzione, per non meno di 30 anni e a seguito della quale la Società decorata viene inserita nel palmarès delle Società più prestigiose d’Italia.

Enorme la soddisfazione e l’orgoglio di tutto lo staff tecnico dei Maestri Zumbo, del consiglio direttivo e del presidente Alessandro Rubino, che di anno in anno, decennio in decennio, generazione in generazione portano avanti con passione, sacrificio ed estrema dedizione questa disciplina sportiva che ha regalato numerosi risultati, ineguagliabili traguardi, ai si aggiunge quest’ultimo