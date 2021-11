Questo weekend il programma agonistico della Federazione Italiana Scherma prevedeva una prova di qualificazione cadetti e giovani di spada zona 2 alla quale hanno partecipato per la Società Scherma Lame Azzurre Brindisi dei maestri Zumbo, Chiara Panzera per la categoria cadette spada femminile e Chiara Maestoso e Liliana verdesca per la categoria giovani spada femminile.

Sia Panzera che Maestoso hanno egregiamente condotto ad alti livelli la gara e dopo un ottimo girone e sfide dirette passate meritatamente, purtroppo sono state fermate alla soglia dell’accesso al tabellone delle prime 32 della gara.

Ma l’emozione più grande è arrivata con Liliana Verdesca, che con caparbietà e voglia di vincere è arrivata fino in fondo, conquistando il podio e proclamandosi vicecampionessa della categoria giovani spada femminile. Inutile descrivere l’orgoglio e la soddisfazione che il maestro Flavio Zumbo e il Presidente Alessandro Rubino hanno espresso di fronte a questo ennesimo successo, risultato di impegno, passione, costanza, dedizione e tradizione schermistica tramandata oramai da un secolo. Gli allievi della società brindisina e tutto lo staff tecnico della società sono già pronti per i prossimi appuntamenti agonistici previsti dal calendario federale. Ad maiora.