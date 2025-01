Inizia con una sconfitta al fotofinish il 2025 della Dinamo Brindisi, battuta 63-62 sul parquet del Tendostruttura di Monopoli nel big match di giornata contro la Manelli Basket. Una partita intensa ed equilibrata, che ha mantenuto le aspettative di un confronto tra due squadre ai vertici della classifica, nonostante l’assenza del lungo Beltadze, out per infortunio.

La Dinamo si presenta con lo starting five composto da Jovanovic, Urbonas, Stonkus, Di Ianni e capitan Pulli. Fin dalle prime battute, la gara si dimostra combattuta, con continui ribaltamenti di fronte. Il primo quarto si chiude con il vantaggio della Dinamo (15-13) grazie ai 6 punti personali di Di Ianni, coronati da una tripla allo scadere. Nel secondo quarto, la Manelli Basket risponde con la tripla di Vitale, ma i 4 punti consecutivi di Pulli permettono alla Dinamo di allungare sul 20-16 al 12’. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio fino all’intervallo, che si chiude sul 31- 30 per i padroni di casa, nonostante l’uscita anticipata di Jovanovic a tre minuti dalla fine del quarto per un brutto infortunio che costringe i biancazzurri a fare a meno del loro playmaker.

Nella ripresa, il pubblico di casa spinge la Manelli Basket al primo vero allungo: i 5 punti consecutivi di Milosevic e un’altra tripla di Vitale portano i monopolitani sul 39-32. Una successiva fiammata di Aguzzoli firma il massimo vantaggio sul 44-34. La Dinamo trova una scossa dopo un timeout, con Stonkus e Urbonas protagonisti di un parziale di 6-0 che chiude il terzo quarto sul 51-45.

Nell’ultimo periodo, i biancazzurri partono forte riportandosi in parità sul 51-51 grazie a un break di 6-0. La tensione sale alle stelle, con entrambe le squadre che commettono diversi errori. Gli ultimi cinque minuti sono un susseguirsi di emozioni, con parziali e controparziali: il duo Spatti- Preira per Monopoli e Calò-Stonkus per la Dinamo fissano il punteggio sul 58 pari. La zampata decisiva arriva dalla tripla di Aguzzoli, che dà ai padroni di casa un margine risicato. I 4 liberi di Stonkus riportano la Dinamo a contatto, ma il canestro di Milosevic sigilla il 63-62 finale.

Sabato 11 gennaio, alle ore 18:00, la Dinamo affronterà i Lions Bisceglie al PalaZumbo. Manelli Basket Monopoli – Dinamo Basket Brindisi 63-62 (13-15, 31-30, 51-45, 63-62)

Manelli Monopoli: Casato, Guarini, Aguzzoli 12, Laquintana, Carone, Spatti 10, Feruglio, Calisi 8, Preira 10, Vitale 9, Milosevic 11, Formica 3 – All. Carolillo

Dinamo Brindisi: Greco, Jovanovic 4, Montanile, Urbonas 7, Datuowei 5, Pulli 10, Stonkus 16, Calò 11, Di Ianni 9, Delvecchio, Beltadze, Taurisano – All. Cristofaro

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia (Ba) – Galieri di Termoli

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi