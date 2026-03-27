Questa mattina il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio ha visitato il jumbo truck della Banca del Cuore che sosterà in piazza Vittorio Emanuele II fino al 29 marzo per il tour di prevenzione cardiologica promosso dalla fondazione Per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.

“Questa è l’occasione – ha spiegato Ennio Carmine Luigi Pisanò, direttore dell’Uoc di Cardiologia dell’ospedale Perrino – per portare nelle nostre piazze la prevenzione cardiovascolare basata su uno screening cardiologico completo e gratuito. È possibile prenotarsi collegandosi al sito web www.bancadelcuore.it o scaricando l’app Banca del Cuore da Apple Store o Google Play per individuare giorno e fascia oraria preferita tra quelle ancora disponibili. Qualora le prenotazioni per lo screening fossero già esaurite sarà comunque possibile accedere al truck senza prenotazione, dalle 9 alle 19, in ordine di arrivo e nel numero massimo consentito dai tempi di apertura, recandosi direttamente sul posto e attendendo il proprio turno. È un’iniziativa che raccoglie un ampio consenso in tutte le tappe previste dal calendario: a ogni appuntamento, diverse centinaia cittadini possono usufruire di questo screening gratuito che è utile anche per tenere alta l’attenzione di tutta la comunità sul tema della prevenzione cardiovascolare”.

De Nuccio ha aggiunto che “accogliere oggi qui da noi il jumbo truck del tour di prevenzione cardiologica promosso dalla fondazione “Per il Tuo Cuore” mi rende felice: è questa un’iniziativa concreta che mette competenza sanitaria, tecnologia e attenzione verso la comunità nella stessa esperienza. La prevenzione cardiovascolare resta una leva determinante per migliorare la qualità e la durata della vita, ridurre le complicanze e intervenire tempestivamente quando necessario. Incontri come questo consentono di sensibilizzare, fare screening, orientare verso corretti percorsi di cura e aiutare più persone a riconoscere i segnali, adottare stili di vita più sicuri e mantenere un dialogo costante con i servizi. Ringrazio la Fondazione e l’Associazione per l’impegno quotidiano e per aver integrato questo presidio mobile con la rete territoriale: questa collaborazione rafforza il lavoro dei nostri professionisti e rende più facile accedere a consigli, valutazioni e percorsi di follow-up, nel modo più vicino possibile ai luoghi di vita. Invito tutti, giovani, persone adulte e anziane, famiglie, a cogliere questa opportunità: informare è il primo passo, e spesso è quello decisivo per proteggere il futuro. Desidero anche esprimere un sentito apprezzamento al team di medici, infermieri e operatori che accompagneranno le attività in queste giornate: il loro approccio è premessa di fiducia e di sicurezza. Confermiamo la nostra piena disponibilità a sostenere iniziative di prevenzione che traducono le evidenze scientifiche in pratiche utili e accessibili nella nostra realtà”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI