Palaeventi sospeso, Oggiano appeso”. Questa scritta è comparsa sul muro esterno della villa di contrada Mitrano di proprietà del consigliere comunale Massimiliano Oggiano (FdI).

Numerosi gli attestati di condanna.

Sindaco Riccardo Rossi: “Esprimo la mia solidarietà al consigliere Massimiliano Oggiano per il vile gesto intimidatorio espresso con una scritta sotto la sua abitazione.

Il confronto e la diversità di vedute rimangono e devono rimanere valori democratici imprescindibili, chi utilizza altri metodi merita tutto il nostro disprezzo.

Mi auguro che le forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili”

PD Brindisi: “il grave atto intimidatorio subito dal consigliere comunale Massimiliano Oggiano è deprecabile e va condannato. Il confronto seppur serrato non può mai giustificare queste azioni che vanno oltre il rispetto e il vivere civile.

Queste azioni hanno solo lo scopo di inquinare il dibattito politico in una città che per anni ha vissuto nel torbido ed ora cerca in tutti i modi di riemergere.

Confidiamo nel lavoro degli investigatori affinché possano chiarire nel più breve tempo possibile le circostanze ed assicurare alla giustizia chiunque si sia reso responsabile di tale condotta.”

Forza Italia Brindisi esprime solidarietà al consigliere Oggiano per il vile gesto subito questa mattina. Auspichiamo che si faccia chiarezza per arginare al più presto tali fenomeni criminosi e per ripristinare un clima di legalità in città.

Livia Antonucci, coordinatrice cittadina Forza Italia Brindisi

In merito ai ‘fatti verbali accaduti’, nell’ultima seduta di ieri della Commissione Consiliare sul tema del New Arena’, alla presenza del pubblico e dei rappresentanti del raggruppamento di imprese che realizzerà l’opera, il Direttivo Cittadino e Provinciale dell’UDC esprime solidarietà al capogruppo di FdI, Massimiliano Oggiano, per il suo impegno politico a garanzia della trasparenza amministrativa e rafforza il diritto e dovere di sapere le ‘cose’ che interessano ai cittadini.

Ercole Saponaro: “La mia personale solidarietà e fraterno abbraccio all’ Amico Massimiliano Oggiano per il gravissimo atto intimidatorio si cui è stato oggetto, il dibattito politico anche se pur contrapposto deve rimanere nell’ambito delle dialettica e del confronto, nessuno pensi di poter intimidire o fermare il libero pensiero. La vicenda Palaeventi oggi racconta una sola verità non è dato sapere ne e quando inizieranno i lavori per la costruzione del tanto desiderato Nuovo Palazzetto, la richiesta di chiarezza sopratutto a chi ne annunciava inaugurazioni a settembre 2022 è un dovere istituzionale e politico che non può portare a tali vili attacchi personali”

Gianluca Serra (M5S): “esprimiamo la nostra solidarietà al Consigliere comunale Massimiliano Oggiano.

Condanniamo le gravissime minacce di cui è stato oggetto solo per aver espresso le proprie convinzioni nell’ambito di un organo istituzionale di rappresentanza.

Confidiamo nella ferma azione della Magistratura e delle Forze dell’ordine affinché si ristabiliscano le condizioni minime di sicurezza richieste per l’esercizio della democrazia”.

Gabriele Antonino (PRI): “solidarietà a Massimiliano Oggiano da e per conto del Partito Repubblicano Italiano di Brindisi. Qualcuno non si rende conto dei riflessi, gravi e spiacevoli come questo, che talune dichiarazioni e modi di fare politica hanno nel nostro privato e in quello dei nostri cari.”

Il Movimento Regione Salento di Brindisi esprime piena e convinta solidarietà nei confronti del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Oggiano. Quanto accaduto è frutto di un clima irrespirabile che ormai si avverte in città e che pregiudica ogni forma di confronto democratico. Un motivo in più per auspicare una immediata individuazione dei responsabili. Movimento Regione Salento – Brindisi



Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia esprime la sua piena e totale solidarietà al capogruppo consiliare Massimiliano Oggiano, che la scorsa notte ha subito un vile e deplorevole atto di intimidazione, a seguito della legittima e doverosa richiesta di chiarimenti riguardo ai tempi di realizzazione del nuovo palaeventi, e all’esistenza o meno di progetti alternativi rispetto a quanto discusso fino ad oggi .

Nel ribadire la posizione favorevole del partito e del suo rappresentante istituzionale alla realizzazione dell’opera, intendiamo chiarire, – a quanti hanno difficoltà a comprendere la pluralità delle posizioni sui temi dibattuti, e la funzione ispettiva riveniente dal mandato e dalle funzioni di consigliere comunale, – la nostra convinzione che questa amministrazione non riuscirà a portare a termine la cantierizzazione del progetto, avendo creato solo illusorie aspettative.

Tantomeno, nessuno pensi di poter condizionare in alcun modo le scelte di Fratelli d’Italia e dei suoi rappresentanti istituzionali.

Non saranno certo quattro scritte su un muro , vergate nel buio, a farci recedere dalle nostre posizioni, sempre votate all’interesse della città e dei cittadini.

Cristiano D’Errico (già assessore al bilancio): “Gesto sciocco ed inutile quello perpetrato ai danni del Consigliere Oggiano.

E codardo il silenzio di chi quel gesto approva, in silenzio o in consessi ristretti.

È sciocco perché Massimiliano il nuovo Palaeventi lo ha sempre voluto preoccupandosi (come ho fatto in qualità di assessore al bilancio) che quel progetto fosse inattaccabile e non arrecasse danni alle casse del Comune.

È inutile perché non sarà certo Massimiliano che potrà impedire con la sua attenzione alle “incongruenze progettuali” ad impedirne la realizzazione. Potrà pure essere in gamba ma tutte ste capacità proprio non le ha (lo conosco bene!)

La sua preoccupazione è quella di chiunque abbia letto con attenzione l’evolversi della gestione del progetto.

Un progetto che nella sua stesura iniziale del 2019 era di circa 11 milioni di euro per poi lievitare ad oltre 20 milioni di euro nella revisione ultima.

Non so se sia un caso ma né l’Ufficio Ragioneria né il mio assessorato siamo stati coinvolti per un’analisi e supporto per le successive edizioni; questo nonostante le competenze personali mie e del dirigente dell’epoca.

Non so se ci sia stata malafede, superficialità o solo una gran fretta; sta di fatto che leggo, sulla questione Palaeventi, una gestione non lineare (le varie edizioni del piano economico finanziario lo dimostrano) che potrebbero mettere a rischio la realizzazione dell’opera.

Mi dispiacerebbe assai che non si costruisse; per la Città, per la Provincia, per la Regione; e pure per me!!

Mi piacerebbe uscire ed andare a vedere un bel concerto “dietro casa”, anziché andare e venire da Bologna in 24 ore dormendo in macchina con il mio amico, per non sottrarre troppo tempo al lavoro, come mi è successo nel 2019. Non ho più il fisico per fare ste cose!!

Mi piacerebbe che Brindisi, finalmente, si dotasse di una struttura prestigiosa e sicuramente unica nel Mezzogiorno di cui i brindisini possano andare orgogliosi.

Pure Massimiliano.

Idea per Brindisi: “Le segreterie Cittadina e Provinciale ed il capogruppo al Comune di Brindisi del movimento IDEA per BRINDISI, esprimono tutta la loro solidarietà nei confronti del Consigliere Comunale Massimiliano OGGIANO, condannando il vile ed incivile atto intimidatorio, espressione di una sottocultura e di una mancanza di rispetto dei valori democratici e di liberta’ di espressione .

Ci auguriamo che le forze dell’ordine ,attraverso le indagini e l’acquisizione dei filmati registrati, riescano ad assicurare alla legge gli autori di questo incivile atto antidemocratico.

Chiediamo inoltre , Al Sindaco, alla giunta ed al Consiglio Comunale , una volta individuati i colpevoli, di costituirsi parte civile alfine di dare un segnale chiaro ed inequivocabile di legalità e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti”