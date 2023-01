‘Scuola Cef’ sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e Unahotels Reggio Emilia, in programma domenica 29 gennaio al PalaPentassuglia alle ore 18:30.

L’importante incontro valido per la settima giornata di Legabasket Serie A sarà caratterizzato interamente dal marchio dello Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 17:00, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il partner locale proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di festa ed entusiasmo.

Centro europeo di formazione professionale accreditato dalla Regione Puglia dal 1981, Scuola Cef è riconosciuta da oltre quarant’anni come uno dei più grandi sul territorio regionale e nazionale nel settore di estetica e acconciatori. Presso le due sedi presenti a Brindisi in Via De’ Carpentieri, 7 e Mesagne in via Carmine, 74 è possibile partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione, specializzazione dei lavoratori e tanto altro in collaborazione con partner nazionali e internazionali quali aziende, Università, Istituti Scolastici Superiori.

La partita sarà visibile in diretta dalle ore 18:30 su Eleven Sports e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport a partire dalle ore 17:00.

Happy Casa Brindisi & Scuola Cef insieme per una domenica di grande basket!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi