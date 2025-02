Dopo anni di assenza, la Scuola Pallavolo San Vito torna a qualificarsi alla fase regionale di categoria Under 19 maschile, a cui prendono parte le migliori formazioni giovanili della Puglia.

La fase territoriale di Brindisi-Taranto si è conclusa per i sanvitesi il 3 febbraio nella finalissima contro i pari età del Volley Club Grottaglie (in collaborazione con Amatori Volley Pulsano). Il match ha visto le due contendenti combattere punto su punto, ma Grottaglie è più incisivo ed esperto e si fa largo tra il clamore del pubblico.

San Vito conquista comunque una medaglia preziosa e applaude il proprio palleggiatore n. 19 Davide Pio Fiandaca, premiato individualmente come miglior giocatore della finale. E non poteva essere altrimenti. Fiandaca, appena diciottenne, è approdato quest’anno a San Vito per disputare la Serie B con il Volley SS Annunziata Mesagne, dopo esperienze precedenti di tutto rispetto alla corte di Gas Sales Piacenza e Tonno Callipo Reggio Calabria.

La Dirigente Lo Re Federica: “Ringraziamo il Presidente Indolfi (SS Annunziata Mesagne) per averci proposto a inizio stagione il prestito di Davide. Siamo felici, perché siamo arrivati a giocarci una finale maschile dopo diverso tempo, in cui abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e ricominciare da zero a causa della chiusura degli impianti sportivi, determinata dal Covid-19. E per uno sport come la pallavolo reclutare nel vivaio dei ragazzi è doppiamente difficile. Per questo lancio l’appello ai genitori di lasciare che i figli si avvicinino al nostro sport e di portarli al PalaMacchitella nel weekend, dove l’offerta pallavolistica per il pubblico è vasta quest’anno”.

Infatti, i ragazzi dell’Under19 della Scuola Pallavolo San Vito, coadiuvati da compagni più grandi, sono in corsa anche nel campionato di Prima Divisione maschile, in cui attualmente occupano il primo posto in classifica a punteggio pieno. Inoltre, la Società partecipa alla Prima Divisione femminile, appena reduce da una straordinaria vittoria l’8 febbraio per 3 a 1 contro la capolista Mesagne, il che permette alle ragazze di Semeraro-Lo Re di agguantare il secondo posto nel girone.