Scuola in festa a Brindisi con ‘Cinema – Poetiche e Pratiche’: questo il titolo del progetto realizzato da OfficinaVisioni nell’ambito del programma CIPS ‘Cinema per la scuola’ promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per un giorno il progetto trasforma le aule dell’Istituto Tecnico Tecnologico ‘G. Giorgi’ di Brindisi in una sala cinematografica e in un set tra anteprime, proiezioni di corti, mostre e dibattiti sulle professioni dell’audiovisivo.

Visita cinemapoetichepratiche.officinavisioni.it

Saper fare e imparare facendo sono gli elementi connotativi del progetto che OfficinaVisioni ha intrapreso a partire da gennaio all’interno dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giorgi” di Brindisi. Esperti e professionisti dell’audiovisivo hanno condotto attività laboratoriali sui mestieri del cinema rivolte agli studenti e alle studentesse dell’istituto brindisino per stimolare le loro capacità tecniche e creative. Un modo nuovo e appassionante di fare scuola grazie a la ‘settima arte’ che ha coinvolto per cinque mesi i giovani in formazione in percorsi teorici e pratici fino alla produzione di una serie di cortometraggi che giovedì 1 giugno saranno proiettati in anteprima nell’aula magna dell’istituto e contemporaneamente pubblicati online su cinemapoetichepratiche.officinavisioni.it.

Grazie a ‘Cinema – Poetiche e Pratiche’ per una mattina la scuola si trasforma in una sala cinematografica e in un set speciale dando vita a una grande festa-laboratorio che celebra la cultura dell’audiovisivo e l’impatto positivo della creatività nei territori con un ricco programma di proiezioni, mostre, vjset, dibattiti sulle professioni del cinema, realizzato da OfficinaVisioni con la collaborazione del laboratorio di comunicazione Big Sur, attraverso il programma ‘Cinema immagini per la scuola’, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto ha attivato all’interno della scuola un ricco programma di format, laboratori e modalità incontro con i giovani sui mestieri del cinema coinvolgendoli in attività di regia, montaggio, comunicazione, critica, produzione, casting, suono, sceneggiatura, fino agli effetti speciali e alla realtà virtuale. L’audiovisivo quindi come campo di sperimentazione creativa ma anche come strumento di interpretazione della realtà, tra memoria, lettura del presente e ricerca di strade future, all’insegna della sostenibilità.

Attraverso la visione di opere cruciali per la comprensione del linguaggio cinematografico ‘Cinema – Poetiche e Pratiche’ ha coinvolto registi, autrici, critici cinematografici, attivi a livello nazionale e internazionale, tra cui Letizia Cortini, docente a La Sapienza di Roma e responsabile delle attività di formazione dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico; Paola Crescenzo per i corsi di regia e scrittura per il cinema, Matteo Chiarello per un approfondimento sul versante della produzione, Gianluca Distante per i movimenti di camera, Gianluigi Gallo per il suono, Marco Cataldo per il videomapping e gli effetti speciali, Francesco Maggiore per i titoli e la comunicazione, Alice Caracciolo per la fotografia contemporanea, Luigi Nuzzo di UniSalento per realtà virtuale e Mattia Soranzo sul versante montaggio, tutti coordinati da Paolo Pisanelli, responsabile scientifico del progetto. I mentori hanno guidato gli studenti e le studentesse dietro e davanti alla camera da presa, creando così un ponte intergenerazionale per la trasmissione delle competenze artistiche e curando ogni aspetto della filiera nella produzione di un film.

‘Cinema – Poetiche e Pratiche’ non è rimasto chiuso tra le mura scolastiche ma si è aperto alla città e al territorio, coinvolgendo numerosi partner come Fondazione Apulia Film Commission, Cinema Impero e Club Soroptimist di Brindisi, realtà che hanno contribuito attivamente alla realizzazione delle azioni progettuali e Big Sur, tra i partner dell’iniziativa, che ha curato la comunicazione del progetto e l’organizzazione dell’evento.

“Oltre a dare vita a un percorso didattico, Cinema – Poetiche Pratiche può tracciare una direzione per l’avvio di collaborazioni dinamiche con le scuole, al fine di approfondire l’insegnamento dei linguaggi audiovisivi, che per molto tempo sono stati ignorati”, dichiara Paolo Pisanelli, regista e direttore artistico de La Festa di Cinema del reale che nella prossima edizione inserirà nel suo programma alcuni cortometraggi prodotti durante il progetto.

IL PROGRAMMA

Il programma della giornata di giovedì 1 giugno si apre alle 9 nell’aula magna dell’Istituto Superiore con i saluti di Paolo Pisanelli e della Dirigente dell’Istituto De Giorgi, Mina Fabrizio. Seguono poi gli interventi di Carmelo Grassi (Commissione Teatro del Ministero della Cultura), Gabriella Gallozzi, critica cinematografica e direttrice di Bookciak Magazine, Maria Guadalupi (Soroptimist International Brindisi), della regista Paola Costanzo, tra le docenti dei corsi, Giorgia Pizzuto, una delle studentesse coinvolte nel progetto e Francesco Maggiore di Big Sur che presenterà il making of di ‘Vedere l’invisibile’ per uno scambio di buone pratiche tra istituti scolastici del territorio e progetti realizzati nell’ambito di ‘Cinema per la scuola’.

A partire dalle 10 l’Aula Magna si trasforma in una sala cinematografica e accoglie la selezione di corti premiati da ‘Bookciak, azione’, un premio dedicato al rapporto tra mondo del cinema ed editoria. Sono stati selezionati Guardare attraverso di Lorenzo Vitrone; Caro ammiraglio di Roberto del Balzo, Officina del macello di Ivan Goran Trivice Sidera, di Giuseppe Campo, Shira Herreman, Pietro Taronna (2018). Tutti i corti sono liberamente ispirati alle trame di libri e graphic novel, realizzati da giovanissimi dietro la macchina da presa.

Alle 10.30 è prevista la proiezione di Risvegli, questo il titolo di uno dei cortometraggi realizzati con il coordinamento di Paolo Pisanelli e il montaggio di Gianluca Distante e Matteo Gherardini. Si tratta di una trilogia ambientata nella scuola, un sogno ad occhi aperti, tra apparizioni e originali soluzioni di racconto filmico, realizzato insieme agli studenti e alle studentesse dell’istituto. Segue la proiezione di Wanted 1, presentazione in anteprima del videoclip di Andrea Tiralosi, in arte AiAndy, giovane musicista al suo esordio, una scoperta del laboratorio che ha scelto di valorizzare la creatività interna alla scuola, realizzando le immagini che accompagnano l’inedito brano.

Alle 11, il momento della ricreazione sarà accompagnato in questa giornata speciale dalla musica del dj e producer brindisino Andrea Fiusco, che con le sue sonorizzazioni eclettiche ci farà vivere un’esperienza immersiva in cuffia, un vjset su sperimentazioni cinematografiche realizzate colorando pellicole Super8. A seguire un intermezzo musicale creato dalla collaborazione tra AiAndy e Noir, giovani talenti che con la loro voce accompagneranno dal vivo immagini di archivio, mettendo in pratica le conoscenze apprese sul footage e il riciclo creativo delle immagini.

Il cuore del percorso espositivo è il progetto ‘Casting’, risultato del laboratorio tenuto da Maurizio Buttazzo, fotografo con una trentennale esperienza sui set cinematografici come location manager, aiuto regia e responsabile casting per i film più iconici del cinema pugliese, che ha coinvolto studenti e studentesse dell’Istituto simulando un vero e proprio casting cinematografico alla ricerca di volti, espressioni e talenti. I settanta ritratti realizzati hanno dato vita ad una mostra fotografica e a un allestimento con il making of del progetto che ricicla arredi e materiali recuperati nel magazzino della scuola.

CREDITI

Cinema – Poetiche e Pratiche è un progetto di OfficinaVisioni realizzato nell’ambito di ‘Cinema e Immagini per la Scuola’ promosso dal Ministero della Cultura dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, realizzato nell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giorgi” di Brindisi in partenariato con Fondazione Apulia Film Commission, F.lli Grassi srl – Cinema Impero, Club Soroptimist di Brindisi e in collaborazione con Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento e Big Sur.

