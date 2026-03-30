Nel cuore delle celebrazioni della Settimana Santa in Puglia, uno dei momenti più suggestivi della cristianità europea, la città di Francavilla Fontana si prepara a ospitare un evento di profonda intensità spirituale e artistica.

Martedì 31 marzo 2026, la splendida cornice della Basilica Minore del Ss. Rosario farà da palcoscenico a “La Passione – La storia di Gesù dagli occhi del Centurione”. Lo spettacolo è realizzato dalla New Music Promotion in stretta collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana.

Protagonista della serata sarà il celebre attore Sebastiano Somma, che darà voce e corpo alla figura del Centurione romano, l’uomo che sotto la croce ebbe l’intuizione folgorante della divinità di Cristo.

«Già da tempo riflettevo sulla figura del centurione» – spiega Sebastiano Somma – «Mi domandavo come fosse possibile che un soldato romano, di fronte al dramma della Passione, avesse potuto esclamare: ‘Veramente quest’uomo era figlio di Dio!’. Gesù, deriso e abbandonato, ispira a un pagano estraneo alla tradizione ebraica un’affermazione che ha segnato la storia.»

Il racconto teatrale sarà impreziosito dal commento sonoro del Melos Ensemble, composto da 10 elementi tra musicisti e voci, sotto la direzione magistrale del M° Francesco Finizio. La musica non farà da semplice sottofondo, ma diventerà parte integrante della narrazione, elevando il pathos della Passione in un dialogo continuo con la parola recitata.

Dettagli dell’evento

Titolo: La Passione – La storia di Gesù dagli occhi del Centurione

Data: 31 marzo 2026

Luogo: Basilica Minore del Ss. Rosario, Francavilla Fontana (BR)

Ingresso: Libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Ufficio Stampa New Music Promotion / Comune di Francavilla Fontana