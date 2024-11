Quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato per una Valtur Brindisi che non vuole smettere di correre e continuare il buon periodo di forma. Seconda vittoria interna in una settimana per la squadra di coach Bucchi, convincente per tutto l’arco della partita e determinata a portare a casa due punti importanti nella sfida storica contro la rivale Pesaro. MVP dell’incontro Bryon Allen a segno con 26 punti di cui 16 nel solo terzo quarto, autore di una prova coraggiosa e precisa dopo un periodo difficile.

Coach Bucchi cambia il quintetto base inserendo Vildera al fianco di Almeida-Fantoma-Allen-Calzavara. Partenza a tutto gas per l’atleta americano Ahmad della Vuelle autore dei primi cinque punti dell’incontro, Brindisi risponde di squadra coinvolgendo tutti i giocatori presenti in campo per il primo vantaggio di 14-8 al 5’. Con gli ingressi dalla panchina di Parrillo e Lombardi Pesaro colma il break prima della sfuriata a fine primo quarto di Almeida valevole per il 24-18. Ottimo impatto di Laquintana all’ingresso sul parquet di gioco, autore di sette punti tra triple, recuperi e contropiedi che permettono alla Valtur di tenere a bada i tentativi di rimonta ospiti (33-26 al 14’). Segue la fiammata di Calzavara sul finire del secondo quarto, aggressivo in difesa e preciso con due triple consecutive a suggellare il risultato al termine dei primi venti minuti sul 49-41. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti piazzano un 5-0 di parziale interrotto dai 7 punti in fila a firma Bryon Allen. Situazione falli difficile in casa brindisina con i lunghi Vildera.Ndzie e gli esterni Allen-Arletti gravati di tre falli personali a testa. Ci pensa ancora Allen, MVP del terzo quarto a canestro con ben 16 punti personali, a strappare il break a favore di Brindisi fino a +13. Ahmad prova a imitarlo con 10 punti a referto nel terzo quarto chiuso sullo score di 72-64. La concretezza di Radonjic e Ndzie aiuta la squadra nei momenti chiave in cui la Carpegna tenta il tutto per tutto per rientrare definitivamente in gara. È vittoria Valtur!

Prossimo turno di campionato, domenica 1 dicembre alle ore 18:00 sul campo della capolista Rimini.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: 100-84 (24-18, 49-41, 72-64, 100-84)

VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Laquintana 11 (2/4, 1/1, 3 r.), Arletti 2 (1/3, 0/1, 2 r.), Del Cadia, Vildera 9 (4/4, 5 r.), Fantoma 8 (4/5, 0/1, 1 r.), Radonjic 8 (1/2, 2/2, 1 r.), Calzavara 15 (2/5, 2/4, 1 r.), Allen 26 (8/11, 2/6, 3 r.), Ndzie 12 (4/5, 7 r.) Ameida 9 (0/3, 2/3, 4 r.). Coach: Bucchi.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: King 16 (4/6, 1/4, 4 r.), Ahmad 24 (5/9, 3/6, 1 r.), Parrillo 9 (1/1, 2/2, 3 r.), Lombardi 7 (0/3, 1/2, 3 r.), Zanotti 2 (0/1, 0/1, 2 r.), Bucarelli 14 (1/1, 3/4, 3 r.), Imbrò 9 (0/1, 3/6, 2 r.) De Laurentiis 3 (1/2, 3 r.), Maretto (0/2, 0/1, 2 r.), Cornis ne. Coach: Leka.



ARBITRI: Attard – D’Amato – Maschietto.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/21, Pesaro 21/27. Perc. tiro: Brindisi 37/62 (9/18 da tre, ro 8, rd 22), Pesaro 25/52 (13/26 da tre, ro 6, rd 18).

