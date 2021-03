Ancora una volta il sindaco di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo ha deciso di andare controcorrente. Mentre decide di non far mancare la propria presenza (nonostante i divieti imposti dalla zona rossa) all’inaugurazione di un bar, ignora la esigenze di salute dei propri concittadini.

In molti altri comuni della provincia di Brindisi, infatti, il protagonismo dei sindaci è servito ad individuare la sede da mettere a disposizione dell’Azienda Sanitaria per l’apertura di un centro vaccinale. Rizzo, invece, ha deciso che gli anziani del nostro paese devono sottoporsi a spostamenti presso le strutture allestite a Ceglie Messapica, Latiano e Sandonaci per poter ricevere la tanto attesa dose di vaccino!

E’ l’ennesima dimostrazione della scarsa attenzione che il sindaco Rizzo e la sua Amministrazione ripongono nei confronti dei cittadini.

Per quanto possibile, quindi, tenti di intervenire con l’Asl per colmare questa gravissima lacuna.

Purtroppo, però, il problema non è solo questo. E’ da tempo che a Rizzo si chiede conto su come sono state spese le risorse messe a disposizione del Governo per l’emergenza-covid ma, come al solito, il Municipio è diventato tutt’altro che un palazzo di vetro. Alla faccia della trasparenza!

Senso Civico – San Pietro Vernotico