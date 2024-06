Stamani la Procura della Repubblica di Brindisi ha emesso un decreto di sequestro probatorio della motonave “Mykonos Magic”, rinominata “Goddess of the Night”, di proprietà della società “Mykonos Magica Inc.”, che avrebbe dovuto ospitare oltre duemila agenti e ufficiali di P.G. impiegati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica necessari per lo svolgimento del Vertice internazionale “G7” – Borgo Egnazia (previsto tra il 13 e il 15 giugno 2024).

Il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Brindisi hanno avviato le indagini a seguito delle gravi criticità segnalate dal personale delle Forze di Polizia, assegnato ai servizi di sicurezza e di ordine pubblico, già salito a bordo della citata motonave per prendere alloggio.

La tempestiva attività investigativa, condotta con la collaborazione delle varie articolazioni specialistiche della Questura di Brindisi, ha documentato rilevanti criticità igienico/sanitarie e gravi carenze alloggiative, tali da integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture.

Gli elementi d’indagine sinora raccolti dalla Polizia di Stato e la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi anche di natura tecnica ha reso necessario l’adozione del decreto di sequestro della motonave.

Per l’esecuzione del disposto sequestro il personale della Polizia di Stato è stato coadiuvato, per gli aspetti di specifica competenza, dalla Capitaneria di Porto e dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma dei Carabinieri. Il personale delle forze di polizia che aveva trovato alloggio sulla “Mykonos Magic” è stato già trasferito su un’altra nave e in altre strutture alloggiative.

Antonio Negro

Procuratore Aggiunto della Repubblica