“Li Satiri – aps” – associazione Culturale e Teatrale – col patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mesagne, molto sensibile alle iniziative di carattere filantropico, il 6 dicembre 2023, alle ore 20.30,

promuovono una serata di beneficenza in favore della Comunità di Kapuezesha di Nairobi con la commedia “Voglio Vivere Così”, un atto unico scritto e diretto da Antonio Cortese.

L’associazione Culturale e Teatrale Li Satiri è da sempre impegnata nel Sociale con azioni di volontariato e volge le sue attenzioni particolarmente alle nuove generazioni. Propone, appoggia e diffonde ogni iniziativa che pone l’accento sulla crescita formativa, culturale e sociale dei bambini e dei ragazzi in “tutte le lingue del mondo”.

Per questa ragione, “li Satiri – aps” hanno accolto, con gioia ed entusiasmo, la proposta dell’attivista Antonio Ligorio di mettere in scena uno spettacolo a sostegno del diritto allo studio dei bambini e dei ragazzi della Comunità di Kapuezesha con una commedia teatrale in forma assolutamente gratuita.

“La Comunità di Kapuezesha di Nairobi nasce come gruppo di auto aiuto per promuovere l’autosufficienza economica sostenendo progetti di sviluppo sociale ed educativo. Il gruppo è una

comunità che fonda la propria azione sull’istruzione, sulla cooperazione e sulla sensibilizzazione sociale per un cambiamento innovativo e trasformativo.

Il sogno è quello di vedere tutti i bambini e i ragazzi andare a scuola; creare l’opportunità di compiere

un tratto di vita assieme; un percorso comune che guardi al mondo attraverso i loro occhi.”

“Voglio vivere così” è una farsa molto divertente, scorrevole, piena di ritmo e con situazioni e personaggi esilaranti che si rifanno alla tradizione della Commedia degli equivoci. É un’opera che rappresenta uno spaccato dell’Italia degli anni ’50 con l’urgenza della ricostruzione, della rigenerazione e della trasformazione di un paese nuovo che corre spedito verso un modello di vita ricco

di speranze. “Voglio vivere così” non è solo il titolo di questa commedia e di una famosa canzone ma è il pensiero unico di un paese che rinasce e ritrova tutto il suo splendore.

Il ritmo della commedia, gli equivoci che si palesano e le verità che si sottendono fanno, dell’atto unico, un brioso scorrere di emozioni e di palpitanti colpi di scena.

Ancora una volta, l’Autore, è entrato nella storia e l’ha riportata sul palco, in modo leggero e ironico, ma non privo di grandi pensieri e di acuta intelligenza.

Interpreti: Luciana Andriulo, Antonio Cortese, Tonia Perrucci, Raimondo Pasimeni, Francesco Dello Monaco, Lucia Verardi e Anna Aresta

Aiuto alla regia e musiche a cura di: Sandra Corrado e Alessandro Distante

Assistenti di scena: Anna Di Viesto, Cosimo Nuccio e Nicola Chionna

Presentano: Antonio Ligorio ed Edoardo Pignatelli

Regia di Antonio Cortese

Si accede per invito.

Media Partner: Qui Mesagne

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Comunità di Kapuezesha

Per info: 3396859588 – 3473070990