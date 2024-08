La magia dell’estate salentina è esplosa nella serata di apertura della stagione 2024 del concorso di bellezza Miss Summer Salento, svoltasi presso il rinomato Lido Gogò di Campo di Mare lo scorso 28 luglio capitanato da Enzo Buttazzo.

La serata, che ha visto la partecipazione di volti noti e talenti emergenti, ha segnato l’inizio di un’avventura imperdibile verso la finale di quest’anno.

Sotto i riflettori di una giuria d’eccezione, composta dal Senatore della Repubblica Pietro Iurlaro, dal Vicesindaco di San Pietro Vernotico Piero Solazzo, dall’Assessore al Bilancio Riccardo Montanile, dalla modella Elisabetta Rampino e dall’Insegnante di Pole Dance Luana Schilardi, sono state annunciate le prime protagoniste di questa edizione scintillante del concorso.

La serata, magistralmente immortalata dal fotografo Giuseppe Belloroma di Squinzano, ha visto l’elezione di Desirèe Costa da Cursi (Fascia Miss Summer Salento 2024 Beach), Rebecca Parisi da Brindisi (Miss Summer Salento 2024 Lido Gogò) e Ludovica Tasso da Brindisi (Fascia Sponsor Giuseppe Belloroma Art Photography 2024), che hanno brillato per eleganza e carisma, guadagnandosi un posto in finale.

Accanto a loro, altre cinque talentuose giovanissime hanno conquistato il diritto di accedere alla semifinale, promettendo di regalare emozioni e sorprese durante il percorso che le condurrà verso l’epilogo di quest’edizione.

La conduzione della serata è stata affidata alla modella icona di bellezza e fascino Sharon De Luca, nota per le sue conduzioni sulla emittente televisiva Sportitalia, ex concorrente dello stesso concorso di bellezza, che ha saputo incantare il pubblico con la sua presenza magnetica e il suo innato charme.

A rendere ancora più speciale l’evento, le esibizioni di due scuole di danza locali hanno incantato gli spettatori con performance di alto livello. La Scuola di ballo “Cuori Danzanti”, guidata dalla maestra Simona De Giuseppe, ha presentato uno spettacolo suggestivo di danze orientali, mentre la “Dance Experience Lab”, diretta da Vincenzo D’Anna, ha offerto uno show travolgente di Hip Hop Old School e New Style, oltre a danze caraibiche, tra cui Salsa cubana e Salsa portoricana.

Con la stagione 2024 in pieno fermento, i preparativi sono già in corso per i due eventi più attesi: la semifinale e la finale, che promettono di essere all’altezza delle aspettative e di regalare momenti indimenticabili. La finale è prevista per il 28 agosto, in una location che verrà presto svelata, e sarà l’occasione per incoronare la reginetta di Miss Summer Salento 2024.