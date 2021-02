La notizia non è ancora ufficiale, ma ci sono tutti i presupposti perché Edison vada a realizzare i propri terminal gasieri a Napoli e ad Augusta. E tutto questo, dopo le ennesime polemiche e la politica ostruzionistica messa in campo dal sindaco Rossi e dalla sua maggioranza. Si stanno creando i presupposti, insomma, perché anche questo investimento venga dirottato altrove. Faccio appello alla Regione Puglia perché entri in campo a gamba tesa per evitare che Rossi completi il suo disegno diabolico di desertificazione della città di Brindisi. La misura, oggi pià che mai, è davvero colma.

Lo afferma il parlamentare brindisino Mauro D’Attis (F.I.).