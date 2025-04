Si è respirata aria di festa e di sport al Bellaria Padel Center di via Appia per il derby di serie C maschile tra la squadra di casa ed il Jpadel Arena Brindisi.

Un incontro che ha catalizzato l’attenzione di tantissimi appassionati, tifosi delle due squadre e semplici curiosi per uno sport che ogni giorno attira l’attenzione e la curiosità di tutto il movimento sportivo.

I derby poi racchiudono da sempre un fascino particolare con partite spesso combattute dove nessun atleta vuole perdere.

Questo primo confronto ha visto prevalere i giocatori del Bellaria Brindisi che hanno vinto tutti i tre punti in palio non concedendo nessun set agli avversari.

Nel primo match la coppia schierata dal maestro Marc Salart composta da Cristiano Trabacca ed Isra Fernandez ha avuto la meglio contro Piero Cerasino e Vito Tarlo per 6-2, 6-0.

Più combattuta la seconda partita dove il Bellaria ha schierato Marco Pagliara e Fabrizio Avantaggiato che hanno superato Jacopo Tarlo ed Andrea Sardelli con il punteggio di 7-6, 6-2.

A senso unico il terzo incontro dove la coppia di argentini della squadra di casa Lucas Centurion ed Emiliano Novo hanno avuto vita facile contro Mino Cerasino e Riccardo Sardelli con un duplice 6-0.

“Siamo contenti della vittoria nel primo derby di padel di serie C maschile – dichiara a fine giornata il Presidente del Bellaria Francesco Giorgino – ed il mio augurio è che negli anni a seguire ve ne siano altri. La cornice di pubblico è stata fantastica ed i giocatori sono stati corretti nel campo. Insomma una vera festa di sport dentro e fuori dal campo”.

Con questa vittoria il Bellaria Brindisi consolida il primato in classifica, prossima gara interna sabato 10 maggio alle ore 15.00 contro l’Olimpia Carosino.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi