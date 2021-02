Nota del Consigliere regionale del PD, Maurizio Bruno.

“Alcuni punti delicati relativi alla gestione dei servizi sociali sono stati oggetto di un incontro che ho avuto, questa mattina in Regione, con l’assessore al Welfare Rosa Barone.

In particolare abbiamo discusso dell’opportunità di rafforzare i finanziamenti a favore degli Ambiti, dato il loro ruolo ormai sempre più centrale nella cura e l’assistenza della persona e delle fasce più fragili.

A questo proposito l’assessore Barone si è dimostrata molto favorevole, anche rispetto al progetto dell’Ambito di Francavilla di sperimentare delle attività di cooprogettazione dei servizi e di rifunzionalizzazione dell’immobile con la Fondazione di partecipazione in controllo regionale ‘G. B. Imperiali’, ai sensi degli articoli 55 e 56 dlg 117/2017 (Codice unico terzo settore). Tale attività di collaborazione porterebbe tra l’altro numerosi servizi dell’Ambito presso la Fondazione.

Questo consentirebbe non solo all’Ambito e all’utenza di operare in una struttura assolutamente migliore dell’attuale, ma anche di ‘salvare’ dalle attuali difficoltà le stesse meritorie finalità del sodalizio in controllo regionale, così fondamentale per la crescita e la formazione di ragazzi in condizioni di fragilità.

Nei prossimi giorni approfondiremo maggiormente la questione, a stretto giro, anche con un possibile sopralluogo della stessa Barone a Francavilla Fontana. Disponibilità per la quale non posso che ringraziarla”./comunicato