115 opportunità per prendersi cura della propria Città.

In questi giorni sono stati attivati a Francavilla Fontana quattro nuovi progetti di Servizio Civile Universale rivolti a 115 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Per usare le parole del Presidente Mattarella il Servizio Civile è una occasione per “tutelare e promuovere i valori istitutivi della Repubblica e dell’Unione Europea, quali la protezione sociale, la solidarietà, il rispetto della dignità umana, valori che oltre a essere alla base del funzionamento di ogni democrazia, costituiscono un patrimonio di principi solidaristici e morali fondamentali per la crescita di ogni individuo.”

Ragazzi e ragazze interessati a vivere questa esperienza di 12 mesi, attraverso uno qualsiasi dei progetti approvati su tutto il territorio nazionale, potranno presentare entro il prossimo 10 febbraio la propria domanda sulla piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Alle persone selezionate sarà riconosciuto un assegno mensile di € 444,30.

Chi vorrà rimanere nei confini cittadini potrà scegliere tra quattro diversi progetti attivati da diverse reti di Enti accreditati.

Per i ricercatori di bellezza c’è il progetto “Il Patrimonio dei due Mari – Patrimonio Storico-Culturale: una leva per lo sviluppo sociale, culturale e turistico del territorio pugliese tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico” attivato dalla rete di Servizio Civile Universale composta dalle Amministrazioni Comunali di Francavilla Fontana, Brindisi, Taranto, Campi Salentina, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Avetrana, Leporano, Castellaneta, Crispiano, Torricella, Pulsano, Maruggio, Roccaforzata. Saranno selezionati 4 volontari.

Ragazze e ragazzi che vorranno impegnarsi contro le diverse forme di esclusione sociale potranno scegliere il progetto “Educativa intergenerazionale, una strategia intergenerazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile” attivato dalla provincia di Tarano da realizzarsi presso le sedi dei Comuni di Francavilla Fontana, Avetrana, Castellaneta, Crispiano, Leporano, Maruggio, Pulsano, Roccaforzata, Taranto, Brindisi, Latiano, San Pietro Vernotico. Anche in questo caso saranno selezionati 4 operatori.

Per i temi del sociale spiccano i due progetti promossi dall’Ambito Territoriale Br3 – Consorzio per i giovani e Consorzi…amo il Sociale – che guardano al mondo dell’inclusione e che coinvolgeranno, sul solo territorio di Francavilla Fontana, 107 volontari.

I bandi sono consultabili sul sito internet istituzionale.

L’associazione “Laboratorio Terzo Settore” (LabTS), con sede a Mesagne (prov. di Brindisi), seleziona due giovani volontarie/i da impegnare nel programma del Servizio Civile Universale della Repubblica, denominato “Siamo il vento non la bandiera” promosso a livello nazionale da Csv (Centro servizio volontariato) Lazio, Csv Abruzzo, da Urban Center dell’Aquila e da LabTS con sede a Mesagne.

Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La durata dell’impegno è di dodici mesi, per venti ore settimanali su cinque giorni alla settimana.

Le domande devono pervenire entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite computer, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ avendo cura di scegliere il progetto codice PTCSU0004622013556NMTX, inserito all’interno del Programma “Al servizio della Pace!” e la sede dello svolgimento (in questo caso Mesagne, ex Convento dei Cappuccini, via Reali di Bulgaria – codice sede 209031).

La Guida per la compilazione e la presentazione della domanda on line è disponibile sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Nello specifico i due volontari che saranno prescelti si occuperanno principalmente di diffondere una cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva e responsabile; della cura e dell’ar-ricchimento di una biblioteca e di un centro di documentazione su terzo settore, volontariato e cittadinanza attiva nel territorio circostante, in quello regionale e del Mezzogiorno, attraverso un censimento delle realtà associative e una raccolta di documentazione e memorie. Inoltre, affiancheranno l’associazione nelle proprie iniziative ed eventi tesi a promuovere il volontariato sul territorio e nelle attività di animazione partecipazione presso la propria sede, l’ex Convento dei Cappuccini in Mesagne.

Agli operatori selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30 (quattrocento quarantaquattro,trenta) da parte dello Stato.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle procedure per candidarsi contattare la segreteria dell’associazione nella persona di Teresa Bellarosa al seguente indirizzo e-mail:

teresa.bellarosa@libero.it.