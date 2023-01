Il Comune di Brindisi in qualità di ente capofila ha pubblicato l’avviso per la selezione di operatori volontari da impiegare nel Programma di servizio civile denominato “Cultura, Solidarietà ed Innovazione Sociale: parole d’ordine per il rilancio socio-culturale Ionico-Adriatico”, in attuazione al Bando del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Verranno selezionati 74 giovani operatori tra i 18 e 28 anni, di cui 19 con difficoltà economiche desumibili da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro, da impiegarsi nel progetto denominato “Patrimonio dei due Mari – Patrimonio storico-culturale: una leva per lo sviluppo sociale, culturale e turistico del territorio pugliese tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico” presso le sedi di 16 Comuni: Brindisi, Campi Salentina, Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Taranto, Avetrana, Leporano, Castellaneta, Crispiano, Torricella, Pulsano, Maruggio e Roccaforzata.

Per il Comune di Brindisi saranno selezionati 18 operatori volontari di cui 6 con difficoltà economiche.

La durata del servizio è di un anno e agli operatori volontari sarà riconosciuto un assegno mensile di € 444,30.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite computer, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023, avendo cura di individuare la sede di svolgimento.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.

La Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL è disponibile sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Per leggere l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Brindisi che contiene anche tutti i contatti utili per ogni Comune qui: https://bit.ly/3IGUK1c

Per ulteriori informazioni inerenti il Comune di Brindisi contattare l’Ufficio Programmazione Economica e Sviluppo (PES), sito in piazza Matteotti 1, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, tel. 0831 229257, ezia.nacci@comune.brindisi.it o rivolgersi direttamente al Responsabile del procedimento, dott.ssa Gelsomina Macchitella.

È stato pubblicato il nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile, da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. La scadenza per presentare le domande è venerdì 10 febbraio 2023, ore 14.00.

AISM ti permette di impegnarti in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. Scegliere un progetto AISM vuol dire avere un ruolo da protagonista nella tua comunità e cambiare per sempre il tuo modo di essere. Se sei disposto a vedere il mondo con occhi diversi e guardare alla diversità come un valore scegli un progetto AISM.

Sono due i progetti che vedranno impegnati la locale sezione provinciale di Brindisi: “InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione per la realizzazione dei progetti di vita individuale” e “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per il miglioramento della qualità di vita e l’affermazione dei diritti nella costruzione di risposte qualificate”.

Per quanto riguarda il primo dei due, oltre ai posti ordinari è disponibile un posto riservato ai giovani con disabilità, SM o patologie correlate.

Saranno quindi quattro i giovani impiegati, due per ogni progetto con la possibilità di avere un quinto Volontario che rientri nei requisiti di cui sopra.

I progetti di Servizio Civile in AISM prevedono un monte orario di 1145 ore per la durata di 12 mesi. Mediamente 25 ore settimanali.

Per partecipare alla selezione è richiesto ai giovani il possesso dei seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure di un Paese extra UE purché si sia in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia;

• Avere tra i 18 ed i 29 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda;

• Non avere riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Per presentare ed inviare la domanda bisogna accedere esclusivamente alla piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ e per poter scegliere un Progetto AISM occorre inserire nel campo “codice ente” la dicitura SU00114. È necessario essere in possesso di SPID per poter presentare la domanda.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi invitiamo a contattarci al numero telefonico di sezione (0831528030), via email (aismbrindisi@aism.it) oppure presso la nostra sede in Piazza Di Summa n. 1 presso l’ex Ospedale Di Summa.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità di crescita personale, offerta ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. L’esperienza, di 12 mesi, si configura come un’opportunità per formarsi, sviluppare la propria professionalità e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese, percependo, un compenso mensile di € 444,30.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS, anche quest’anno, rientra nei progetti di Servizio Civile Universale, ed offre 998 posti in 7 progetti, su tutto il territorio Nazionale.

In particolare, presso la sede territoriale di Brindisi, saranno selezionati 13 volontari, per progetti diversi:

9 posti, tra i quali due posti riservati a Giovani Minori Opportunità, per il progetto 2 “Esercizi di partecipazione e sostegno sociale”;

2 posti, tra i quali un posto riservato a Giovani Minori Opportunità, per il progetto 5 “La vista un bene da tutelare”;

2 posti, tra i quali un posto riservato a Giovani Minori Opportunità, per il progetto 6 “Sapere, saper essere e saper fare – ricette per l’integrazione”.

I requisiti principali per partecipare sono:

età tra i 18 e i 29 anni non compiuti;

possesso di SPID,

assenza di condanne;

non appartenenza alle forze di polizia o ai corpi armati;

non aver già prestato Servizio Civile Nazionale/Universale o averlo interrotto.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14.00 dell’10 febbraio 2023, esclusivamente tramite piattaforma online, su Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , allegando il proprio CV e la copia di un documento di riconoscimento.

Data l’enorme soddisfazione che rende la Sezione UICI di Brindisi orgogliosa dei vari progetti attivati annualmente, viene offerta, ancora una volta, la possibilità a tanti ragazzi di vivere quest’esperienza, che lì interfaccia al mondo lavorativo, ma che soprattutto permette di relazionarsi con realtà differenti arricchendo il proprio bagaglio culturale.

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza aperta a tutti i giovani.

Mettersi al servizio del prossimo, essere solidali ed avere cura di ogni persona, dai più piccoli e fragili agli anziani, gratifica e rende un servizio utile alla società.

Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi a:

Telefono: 0831- 526105

E – mail: uicbr@uici.it

Pagina Facebook: UICI Brindisi

Pagina Instagram: uici_brindisi