Si intitola Digit360 ed è il nuovo progetto di Servizio Civile Universale attivato dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana nell’ambito della rete di comuni composta da Brindisi, ente capofila, Campi Salentina, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico.

La progettualità, che prevede nella Città degli Imperiali il coinvolgimento di due volontari tra i 18 e i 28 anni, è incentrata sulle competenze digitali e propone di costruire un ponte tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione per accrescere l’uso dei servizi online.

“Il Servizio Civile Universale è una preziosa opportunità per i giovani – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – grazie a questo strumento, che riproponiamo dopo l’esperienza del 2021 che ha coinvolto 8 tra ragazze e ragazzi, è possibile mettersi al servizio della collettività acquisendo competenze e, allo stesso tempo, favorire la crescita della qualità dei servizi comunali.”

Potranno partecipare tutti i cittadini italiani tra i 18 e i 28 anni d’età. Per la realizzazione del progetto a Francavilla Fontana è previsto il coinvolgimento di due volontari con un posto riservato a ragazze e ragazzi in possesso di un Isee inferiore o pari a 10.000 euro.

Alle persone selezionate sarà riconosciuto un assegno mensile di € 444,30. L’attività si articolerà in 12 mesi.

Le persone interessate dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it a cui si potrà accedere esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831 820337 o inviare una mail a g.solazzo@comune.francavillafontana.br.it.

Il progetto Digit360 si svilupperà in tutta la rete dei comuni e prevede il coinvolgimento di 10 volontari.

Il bando e tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet istituzionale.

Guidare i giovani in percorsi educativi e di orientamento che consentano loro di acquisire maggiore consapevolezza di sé stessi, del controllo delle proprie decisioni e azioni e di trovare un «posto» nelle proprie comunità di appartenenza. In altre parole una iniziativa che possa fare da «stella polare» nelle scelte lavorative e di vita. E proprio «Stella Polare» è il nome del progetto promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano in collaborazione con Acli (associazioni cristiane lavoratori italiani).

L’iniziativa rientra nel bando 2021 del Servizio Civile Universale. Per presentare domanda c’è tempo fino al 26 gennaio 2022 (ore 14.00). I posti disponibili per il Comune di Fasano sono 4. I giovani selezionati saranno impiegati per 5 giorni a settimana per un totale di 25 ore. L’iniziativa è riservata a persone di età tra i 18 e 29 anni non compiuti (cittadini italiani, cittadini di paesi appartenenti all’UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia)

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Tutti i requisiti di partecipazione sono consultabili al seguente link: https://www.politichegiovanili.gov.it/media/lg2nbb0u/bando-ordinario_2021_13dic2021-signed.pdf

I quattro giovani selezionati saranno impegnati in azioni di promozione della partecipazione attiva, di educazione alla cittadinanza attiva e dell’empowerment e Sportello Informa e Orienta.

Per ogni informazione è possibile far riferimento al dott. Paolo Marcello NARDELLI, Comune di Fasano – Ufficio Politiche Giovanili e del Lavoro – P.zza Ciaia – Fasano, Telefono: 080.4394350 – E-mail: pmnardelli@comune.fasano.br.it

Inoltre, per assistenza nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi allo «Sportello360», gestito da volontari del Servizio Civile Universale che ha sede in via del Balì (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19). Per info e contatti è possibile chiamare il numero 0804394470 e inviare una mail a sportello360@comune.fasano.br.it.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il bando nazionale al seguente link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/

«Il Servizio Civile – dice il Sindaco Francesco Zaccaria – è una grande possibilità di crescita che consiglio a tutti i nostri giovani perché consente una duplice possibilità: quella di offrire un servizio alla comunità e, attraverso questa opportunità, la garanzia di ricevere in cambio tanta esperienza che arricchisce il proprio bagaglio di competenze per affrontare le future opportunità lavorative con maggiore maturità e conoscenze. La collaborazione con Acli è ogni anno preziosa per l’esperienza e la professionalità che le contraddistingue e lo sarà anche in questo percorso. Un percorso che è come sempre calibrato sulle reali esigenze del territorio e dei giovani che ne saranno protagonisti».

«Il protagonismo delle nuove generazioni è un concetto che va applicato a ogni ambito della vita amministrativa: di questo siamo sempre stati convinti e per questo abbiamo sempre lavorato – dice l’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi –. Servizio Civile, i progetti di alternanza scuola-lavoro, i bonus per gli studenti universitari fasanesi, l’orientamento scolastico, universitario e professionale, lo sportello Informa-Giovani: sono tutte iniziative che vogliamo consolidare e potenziare per accorciare sempre di più le distanze tra le istituzioni e una nuova generazione di cittadini. Senza contare tutte le nuove sfide che ci attendono: i progetti che questa amministrazione ha in cantiere sono improntati sulla pianificazione futura del nostro territorio e per la loro costruzione il contributo dei nostri giovani sarà determinante e imprescindibile».