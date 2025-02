Al lungo elenco dei disservizi a Ceglie ora bisogna, ancora una volta, aggiungere il servizio di parcheggio a pagamento, scaduto nel mese di settembre 2024. Il servizio non è più attivo considerato che nessun atto amministrativo è stato realizzato per assicurare il contratto dopo la

scadenza dell’appalto esterno.

La situazione, ovviamente, crea tra gli automobilisti tante perplessità. Nessun accorgimento è stato preso per comunicare questa nuova situazione e coprire le postazioni di pagamento, perché, in base al codice della strada (che purtroppo non tiene conto dell’incapacità amministrativa che regna nell’amministrazione comunale di Ceglie Messapica), bisognerebbe rispettare la segnaletica, ma questo determinerebbe il pagamento di un servizio all’ente e alla ditta fuori da qualsiasi giustificato e specifico elemento amministrativo.

E’ bene ricordare che la realizzazione e gestione del precedente appalto determinò una inchiesta della magistratura, ancora in corso, nei confronti di funzionari e amministratori di Ceglie Messapica. Purtroppo sembra che l’esperienza precedente sia caduta nel dimenticatoio se consideriamo la superficialità e gli errori commessi durante la procedura amministrativa per l’affidamento del nuovo servizio.

Infatti, il lungo e ingiustificato iter amministrativo durato quasi un anno, caratterizzato da approssimazione, da una improponibile “errata corrige” e da tardive modifiche e integrazioni di atti amministrativi che avevano del tutto determinato le loro funzioni, non ha permesso,

probabilmente, il prosieguo del servizio alle medesime condizioni. Ovviamente gli elementi che hanno determinato questo nuovo disservizio possono, in realtà, essere altri che sfuggono alla nostra conoscenza. La cosa certa è che la mancanza di trasparenza, la evidente superficialità e la provata incapacità da parte dell’amministrazione di Ceglie Messapica continua a mietere disservizi e confusione nella città. Come Partito Democratico di Ceglie pensiamo che questa nostra città non meriti di continuare a vegetare in questo “pantano politico amministrativo” determinato da una amministrazione comunale e una maggioranza di arroganti e improvvisati al loro ruolo.

PARTITO DEMOCRATICO DI CEGLIE MESSAPICA