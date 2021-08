A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai reparti dipendenti dalla Compagnia di San Vito dei Normanni nel Comune di Carovigno, i Carabinieri hanno:

‒ denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria:

§ un 60enne di Torre Santa Susanna, per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché nel corso di una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a scatto lungo 17,5 cm., occultato all’interno di un vano portaoggetti e sottoposto a sequestro;

§ un 27enne di Carovigno, per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché nel corso di una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di genere vietato e di una mazza da baseball, occultati sotto il sedile del conducente, sottoposti a sequestro;

‒ segnalato all’Autorità Amministrativa, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale:

§ un 29enne di Mesagne, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di cocaina occultata nella tasca dei pantaloni indossati;

§ un 35enne di Latiano, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1 grammo di marijuana occultata nella tasca dei pantaloncini indossati;

§ un 34enne di Modugno (BA), poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish occultata in un marsupio in suo possesso;

§ un 25enne di Carovigno, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1,3 grammi di marijuana occultata in un pacchetto di sigarette in suo possesso;

§ un 20enne di Carovigno, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di marijuana occultata nella tasca dei pantaloni indossati;

§ un 21enne di Carovigno, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,1 grammi di marijuana occultata in una sigaretta in suo possesso;

§ un 38enne di Carovigno, poiché a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di hashish occultata in un pacchetto di sigarette;

§ un 33enne di Cornaredo (MI), poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 6,5 grammi di marijuana occultata nella tasca dei pantaloni indossati;

§ un 33enne di Bari, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,6 grammi di hashish occultata nel suo portafogli.

Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati eseguiti 12 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 62 persone, controllati 41 automezzi, effettuate 11 perquisizioni, controllato 1 esercizio pubblico ed elevate 5 contravvenzioni al C.d.S. per complessivi 419,00 euro.