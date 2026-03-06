“Settimana Mondiale del Glaucoma” dà il via agli screening gratuiti oculistici. Grazie all’iniziativa promossa e sostenuta dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS in partnership con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la sezione territoriale di Brindisi, anche quest’anno, sensibilizza campagne di informazione e prevenzione per diffondere maggiore consapevolezza su questa patologia.

Molte sono le patologie oculari, ma in questa occasione, approfondiamo il Glaucoma, definito il “ladro silenzioso” della vista, che seppur risulti essere a lungo asintomatico può causare una malattia cronica degenerativa.

Il Glaucoma rappresenta una tra le prime cause di cecità a livello mondiale dopo la cataratta e colpendo circa un milione di persone, tra le quali almeno la metà ne è ignara. Si tratta di una patologia oculare correlata generalmente ad una pressione interna dell’occhio troppo elevata che, se non trattata, causa una riduzione del campo visivo fino ad una completa cecità. Quando la malattia si aggrava, il paziente avverte in modo inequivocabile il disturbo visivo, ma la prognosi è ormai in atto. Tuttavia, un controllo tempestivo di prevenzione consente generalmente di diagnosticare un glaucoma in fase iniziale o ancora non grave; pertanto, è necessario sottoporsi con regolarità a controlli oculistici almeno una volta l’anno.

Essendo una patologia che tende ad aggravarsi con l’età, sarebbe opportuno, per chi ha più di 40 anni, sottoporsi a un controllo oculistico che comprenda check-up comprensivo di tonometria (misurazione della pressione interna all’occhio).

La sezione UICI di Brindisi per l’occasione ha programmato diverse iniziative:

1. Mercoledì 11 ore 11:00, conferenza stampa presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone – Melissa Bassi”,

2. Mercoledì 11 ore 15:00, screening gratuito che sarà effettuato presso l’ambulatorio di Oftalmologia, del Distretto Socio-Sanitario n°1, via Dalmazia 3, ASL Brindisi, previo appuntamento, chiamando gli uffici della ns. segreteria (tel.0831-526105).

L’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Brindisi resta a disposizione per dare maggiori informazioni attraverso i seguenti contatti:

tel. 0831.526105,

e-mail: uicbr@uici.it,

pagine social: UICI Brindisi e uici_brindisi,

sito web: www.uicibrindisi.it; www.iapb.it; www.uici.it; www.settimanaglaucoma.it.

sede territoriale sita a Brindisi in via Dalmazia, 37.

PRIMA CHE LA LUCE SI SPENGA, FERMA IL GLAUCOMA

U.I.C.I. ETS – APS di Brindisi