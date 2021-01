I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una 50enne di origine bosniaca residente a Foggia, per furto con destrezza. In particolare, nella mattinata di ieri, in una via del centro abitato, la donna ha sottratto furtivamente il portafogli dalle tasche di un pensionato 86enne del luogo, venendo però notata e immediatamente bloccata da alcuni passanti che la trattenevano fino all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri. La refurtiva è stata subito restituita all’avente diritto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, la 50enne è stata rimessa in libertà.