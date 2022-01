Questa mattina i finanzieri del comando provinciale di Brindisi hanno messo a segno una rilevante operazione antidroga, sotto il coordinamento dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce.

Arrestate 23 persone residenti nelle province di Brindisi e Taranto e anche in Calabria ed in Albania. 19 soggetti sono finiti in carcere, 4 ai domiciliari.

Le indagini, avviate nel 2018, hanno permesso di sgominare un’organizzazione criminale transnazionale, dotata di disponibilità finanziarie e logistiche, specializzata nel trasporto e nello spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. L’organizzazione vede la presenza di elementi della Scu di Mesagne.

A Brindisi operava un gruppo che costituiva il terminale di un’organizzazione in grado di movimentare significative quantità di eroina e cocaina. La droga, proveniente dalla Turchia e dall’Olanda veniva poi smistata in Puglia ed in provincia di Reggio Calabria.

Gli indagati sono in tutto 45 a cui, a vario titolo, vengono contestati i reati di traffico internazionale di stupefacenti, estorsione aggravata da metodo mafioso, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni ed armi da guerra, danneggiamento, violazione agli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed autoriciclaggio per aver reinvestito i proventi illeciti del traffico di droga.

Nel corso delle attività sono stati sequestrati 57 chilogrammi di cocaina, 200 grammi di eroina, 20 kg di sostanza da taglio. Inoltre sono state sequestrati 200.000 euro in contanti, due pistole e un caricatore, 2.200 cartucce di vario calibro.