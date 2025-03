Si è ufficialmente concluso il III Congresso Nazionale FNOPI, un evento di fondamentale importanza per la comunità infermieristica italiana. Tre giornate di approfondimento e confronto hanno visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore e professionisti provenienti da tutta Italia. OPI Brindisi ha preso parte attivamente ai lavori congressuali, contribuendo al dibattito sulle prospettive future della professione infermieristica e sulle sfide che il sistema sanitario deve affrontare per garantire un’assistenza sempre più efficace e vicina ai bisogni dei cittadini. Un momento di grande rilevanza del congresso è stato la presentazione ufficiale del nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, aggiornato per rispondere alle esigenze attuali della società e per rafforzare i principi etici e professionali della categoria.

Questo nuovo documento rappresenta un passo avanti fondamentale nella tutela della dignità professionale degli infermieri e nella garanzia di un’assistenza sanitaria di qualità. Inoltre, il congresso ha segnato un importante riconoscimento internazionale per la FNOPI, che è entrata ufficialmente a far parte dell’European Nursing Council, con l’assegnazione della vicepresidenza al dott. Maurizio Zega. Questo risultato rafforza la presenza e l’influenza della professione infermieristica italiana nel panorama europeo, favorendo lo scambio di esperienze e il miglioramento delle pratiche assistenziali a livello internazionale. OPI Brindisi conferma il proprio impegno a supporto della crescita della professione infermieristica, contribuendo attivamente alla formazione continua, alla tutela della salute pubblica e alla valorizzazione del ruolo degli infermieri nella società.

“La partecipazione di OPI Brindisi a questo importante congresso – afferma la presidente OPI Brindisi Paola De Biasi – testimonia il nostro impegno costante nel promuovere l’eccellenza della professione infermieristica. Il nuovo Codice Deontologico rappresenta un passo avanti essenziale per rafforzare i valori etici e professionali, e l’ingresso della FNOPI nell’European Nursing Council apre nuove prospettive di crescita e confronto internazionale. Continueremo a lavorare per valorizzare il ruolo degli infermieri e garantire un’assistenza sanitaria sempre più vicina ai cittadini.”

OPI Brindisi

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi