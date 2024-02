La gara tra Macagi Cingoli e Sidea Group Junior Fasano, disputatasi lo scorso 7 febbraio e terminata con il punteggio di 25-24 a favore del club marchigiano, è stata annullata a causa di un errore tecnico arbitrale e si dovrà dunque rigiocare.

Nello specifico il Giudice Sportivo, nel comunicato pubblicato oggi, 14 febbraio, ha ravvisato che in occasione del goal realizzato da Marko Knezevic al 18’ del primo tempo con un tiro da sette metri, prima convalidato e poi annullato (con il gioco ripartito con un tiro di punizione a favore del Cingoli) in quanto l’esecuzione era partita da una posizione irregolare del giocatore (oltre la linea dei 9 metri), non corretta tempestivamente dagli arbitri che ne avevano autorizzato la battuta, è stato commesso un errore che ha violato gli articoli 14.4, 14.5, 15.1 e 15.6 del Regolamento Tecnico di Giuoco (che disciplinano i casi e le modalità di esecuzione del tiro da sette metri), che ha influito sul regolare svolgimento della stessa, risultando decisivo ai fini del risultato finale.

Per questo motivo quindi, la partita valida per la 1^ giornata di ritorno della Serie A Gold dovrà disputarsi nuovamente in una data che sarà stabilita nei prossimi giorni.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO