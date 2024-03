Torna alla vittoria la Sidea Group Junior Fasano, che nella 6^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2023/24 ha sconfitto per 31-27 il Secchia Rubiera al termine di una gara dai due volti.

Nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina infatti, nella prima parte del match figurano decisamente meglio gli ospiti, che pronti-via si porta subito al 3’ sullo 0-4 e restano costantemente in vantaggio, approfittando soprattutto della scarsa vena offensiva della formazione biancazzurra, che solo al 21’ torna a contatto (6-7), per poi rincorrere nuovamente sotto di 4 reti (7-11 al 27’).

Chiusa la prima frazione sul 10-13, l’inerzia dell’incontro non sembra cambiare in avvio di ripresa, con gli emiliani che continuano a tenere a distanza i campioni d’Italia (14-18 al 36’), ma tra il 37’ ed il 45’ la situazione si capovolge completamente. La Junior, sostenuta dalle parate di Alessandro Leban e da percentuali migliori in attacco, realizza un parziale di 10-2, portandosi sul 24-20, break che stordisce il Rubiera la cui compagine, nonostante l’orgoglio, non riesce concretamente a reagire. I fasanesi toccano anche il +5 (26-21 al 48’) e gestiscono senza grossi patemi il finale, con la sirena conclusiva che fissa il punteggio sul 31-27.

Grazie al successo sul team emiliano, Davide Pugliese e compagni sono tornati secondi in classifica, superando il Merano e restando ad un solo punto dalla capolista Bressanone, ma non c’è tempo ne motivo per brindare, poiché già martedì, 5 marzo, alle 19, occorre tornare in campo in casa del Cingoli per il rigiocare l’incontro della 1^ giornata di ritorno, vinto in un primo momento dai marchigiani ma annullato a causa di un errore tecnico arbitrale. Un’altra gara complicata ed al contempo da vincere per rafforzare il piazzamento Play-Off, con la prossima intensa settimana che sarà completata dalla contesa in programma a Fasano alle 18 di sabato, 9 marzo, tra la Sidea Group ed il Bolzano.

“Nonostante le mie raccomandazioni di entrare concentrati al 100% sin dal primo minuto – dichiara coach Vito Fovio – i ragazzi in questo match non lo hanno fatto, ed anzi hanno sottovalutato l’impegno e mi dispiace. Poi siamo venuti fuori nella ripresa ed abbiamo vinto, ma ci manca ancora quella maturità che dobbiamo per forza acquisire, perché in questo torneo così competitivo non possiamo permetterci passi falsi. Anche giocare con chi è attardato in classifica è complicato, poiché è un campionato equilibrato, anche la corsa salvezza è apertissima e si possono perdere punti contro chiunque. Per questo motivo, sia nel recupero di martedì a Cingoli, sia nello scontro diretto per i Play-Off di sabato contro il Bolzano, dobbiamo cambiare idea su come affrontare queste partite, mostrando sempre fame, determinazione e voglia di vincere, altrimenti sarà difficile lottare per difendere lo scudetto”.

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Secchia Rubiera 31-27 (10-13 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjornsson, Angiolini 4, Pugliese 9, Leban, Messina, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Marinho Da Cunha 8, Beharevic, Knezevic 6, Legrottaglie, Rubino. All.: Vito Fovio.

Secchia Rubiera: D. Bartoli, Benci, Oleari 2, Kasa 4, R. Bartoli 6, Beorlegui 4, Meletti, Giovanardi, Moreno De La Santa Jimenez 7, Strada 3, Bonassi, Voliuvach, Boni 1. All.: Marco Morelli.

Arbitri: Bassan-Bernardelle.

Risultati 19° turno: Bozen-Raimond Ego Sassari 28-26, Pressano-Carpi 32-26, Conversano-Alperia Black Devils 34-26, Trieste-Cassano Magnago 26-21, Sidea Group Junior Fasano-Secchia Rubiera 31-27, Sparer Eppan-Teamnetwork Albatro 31-29, Brixen-Macagi Cingoli 39-31.

Classifica: Brixen* 30, Sidea Group Junior Fasano* 29, Alperia Black Devils e Bolzano 28, Conversano* 27, Cassano Magnago 24, Raimond Ego Sassari 23, Sparer Eppan 15, Macagi Cingoli*, Teamnetwork Albatro e Trieste 12, Pressano 9, Secchia Rubiera 7, Carpi 6. *Una partita in meno.

Recuperi: Macagi Cingoli-Sidea Group Junior Fasano (1^ di ritorno, 5/03 alle 19, diretta streaming gratuita su Pallamano TV al link www.youtube.com/watch?v=yEs2CcZbYH8), Brixen-Conversano (4^ di ritorno, 6/03 alle 20).

Prossimo turno (20°, 9/03): Teamnetwork Albatro-Pressano, Secchia Rubiera-Alperia Black Devils, Macagi Cingoli-Conversano, Carpi-Brixen, Sidea Group Junior Fasano-Bozen (ore 18), Cassano Magnago-Sparer Eppan, Raimond Ego Sassari-Trieste.

Fasano, 2 marzo 2024.

