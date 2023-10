Domenica 15 ottobre si sono svolti a Taranto, nella magnifica cornice del PalaMazzola i Campionati Italiani Master.

Competizione Federale rivolta agli atleti over 35 giunti da ogni parte della penisola.

159 gli atleti a rappresentare le 102 società presenti affiliate FIJLKAM ( unica Federazione riconosciuta dal CONI per il Karate) che si sono dati battaglia nelle due specialità Kata ( forme) e Kumite ( combattimento).

La Metropolitan Karate BRINDISI, società storica del territorio bianco-azzurro, era presente con De Donno Giuseppe nella categoria Kata Master B e con Urso Simona , atleta capostipite della società brindisina, nella categoria Master B Kumite +61kg.

Il Maestro De Donno, atleta della Metropolitan Karate Brindisi e Tecnico della Revolution Karate di Latiano, ha ben figurato superando ben tre turni e conquistando un amaro 5° posto.

Mentre nella categoria + 61 kg Master B ( 40-45 anni) la veterana Urso Simona, storica guerriera dei Maestri Zonno Francesco, Spagnolo Danilo e De Filippis Tonino, si riaffaccia al mondo delle competizioni dopo ben 23 anni facendo accapponare la pelle al pubblico del PalaMazzola: in finale riesce a ribaltare il risultato, all’ultimo secondo, con una splendida tecnica di gamba infliggendo un 3 a 2 alla rivale conquistando il Titolo di CAMPIONESSA ITALIANA MASTER.

L’Oro di Simona è dimostrazione che non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco, sfidare i propri limiti, ritagliando un pò di tempo per se stessi per sfuggire dallo stress quotidiano e dalla convenzionalità di ogni giorno.

