I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, una 51enne del posto, per simulazione di reato.

In particolare, la donna, lo scorso 30 dicembre 2020, aveva denunciato il furto della propria autovettura, regolarmente parcheggiata nei pressi della propria abitazione, verosimilmente avvenuto nell’arco temporale tra le ore 22.00 del 29.12.2020 e le successive 08.00, ma dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, è risultato che il veicolo non era mai stato parcheggiato in quel posto e nell’arco temporale indicato.