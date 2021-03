Dovrebbe essere una questione di giorni e, poi, anche San Vito dei Normanni potrà ospitare un centro per le vaccinazioni anticovid. Come è noto, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione della ASL l’impianto sportivo polivalente “Antonio Ruggiero”, la struttura tensostatica sita nel complesso sportivo di via Don Milani che è stata già utilizzata nei primi giorni di gennaio per effettuare lo screening per la popolazione scolastica.

La ASL, dopo aver effettuato il previsto sopralluogo, ha ritenuto idonea quella struttura anche per somministrare i vaccini e ora si sta preparando per il suo allestimento e per pianificare i servizi necessari.

“Probabilmente – dice il sindaco Silvana Errico – l’ASL potrà avviare il tutto la prossima settimana”.