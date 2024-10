Per il quinto anno consecutivo, l’IISS Ferraris De Marco Valzani di Brindisi è protagonista al Salone Nautico di Puglia, l’appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti del settore, che quest’anno festeggia i suoi 20 anni. Ma l’edizione 2024 riserva una grande sorpresa: la scuola presenterà due stand interamente dedicati a progetti originali realizzati in collaborazione con gli studenti, promettendo di lasciare il segno in questa prestigiosa vetrina internazionale.

Il primo stand ospiterà un’ area stampa in cui gli alunni offriranno in tempo reale novità, interviste e contenuti multimediali. Saranno gli studenti stessi a raccontare l’evento con servizi giornalistici e reel, dimostrando che le nuove generazioni non solo sono spettatori del cambiamento, ma ne sono anche protagonisti attivi.

Il secondo stand ospiterà un sorprendente laboratorio di veleria e tappezzeria e un laboratorio nautico dove si utilizzeranno materiali e tecniche eco green. I visitatori potranno vedere dal vivo le abilità tecniche degli studenti all’opera. Tra tessuti pregiati e vele su misura, sarà un’occasione unica per immergersi nel cuore della nautica e scoprire il talento che nasce tra i banchi della scuola.

“La presenza del Polo Messapia allo Snim – dichiara la dirigente scolastica dell’Iiss Ferraris De Marco Valzani, Rita Ortenzia De Vito – testimonia il valore della nostra offerta formativa nella manutenzione sulla nautica da diporto che si specializza con percorsi di saldatura subacquea di prossima attivazione”.