Solenergy sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e Vanoli Cremona, in programma domenica 3 marzo alle ore 17:30 al PalaPentassuglia.

L’importante sfida salvezza sarà caratterizzata interamente dal marchio del partner NBB, entrato a far parte della famiglia biancoazzurra da questa stagione sportiva con grande entusiasmo.

A partire dalle ore 16:00, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il partner locale proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di grande passione e calore. La partita sarà visibile in diretta dalle ore 17:30 su DAZN e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Ultimi biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport.

La storia dell’azienda nasce dall’unione di professionisti del settore con una vasta esperienza nell’energia rinnovabile, uniti da una visione comune: rendere accessibili soluzioni sostenibili per l’ambiente e vantaggiose per le famiglie e le aziende, con una equipe di esperti, affascinati dall’energia rinnovabile e determinati a guidare il cambiamento partendo dal nostro territorio.

Con sede legale in Via Martiri di Kindù 179, Sannicandro di Bari, Solenergy opera su tutto il territorio Pugliese e si impegna a favorire lo sviluppo sostenibile e responsabile alla portata di tutti offrendo infatti tecnologie green personalizzate sia per privati che per imprese, per realizzare soluzioni innovative che riducono l’impatto ambientale e promuovono l’efficienza energetica.

Solenergy infatti offre un servizio di progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica elettrica, dispositivi per il monitoraggio e il controllo intelligenti dei consumi e in particolare sviluppa progetti su misura che integrano tecnologie verdi, come la gestione energetica avanzata, l’adozione di energie rinnovabili e l’ottimizzazione dei processi produttivi.

Per info e preventivi visitate il sito www.solenergysrl.com.

Happy Casa Brindisi & Solenergy insieme per una domenica di grande sport!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi