I Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino, a conclusione degli accertamenti, nell’ambito di un mirato servizio per la repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato Alberto Fumarola, 27enne Rosella Ciraci, 24enne, conviventi, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, la coppia di conviventi, nel pomeriggio di ieri, a seguito di perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di complessivi 260 grammi di marijuana, così suddivisi:

– una busta di plastica contenente 120 gr di marijuana e 6 “cipollotti” già confezionati, per un peso complessivo di 30 grammi circa, unitamente ad un bilancio di precisione, occultati nei mobili della cucina;

– una busta di plastica contenente 110 grammi di marijuana, occultata nell’armadio della camera da letto.

Nel contesto della medesima operazione è stata rinvenuta anche la somma in contanti di 190 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività delittuosa.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

A conclusione formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso il loro domicilio in regime di arresti domiciliari., così come disposto Dall’autorità Giudiziaria.