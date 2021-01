I Carabinieri della Stazione di San Donaci, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 48enne di Cellino San Marco, per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza alcolica. In particolare, l’uomo, nella mattinata del 26 gennaio, è stato controllato in una via del centro abitato alla guida di un’autovettura, in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutandosi nella circostanza di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebrezza alcolica.

La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.