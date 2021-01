I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 50enne del luogo, per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza alcolica.

In particolare, l’uomo è stato controllato in una via del centro abitato alla guida di un’autovettura, in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutandosi nella circostanza di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dell’eventuale assunzione di stupefacenti.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,80 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 1,4 grammi della medesima sostanza, occultati nella camera da letto.

Lo stupefacente è stato sequestrato, la patente di guida ritirata e il veicolo affidato a persona idonea.

Il 50enne è stato anche segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione per uso personale di stupefacenti.