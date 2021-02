Il sindaco Francesco Zaccaria ha deciso oggi pomeriggio la sospensione della didattica in presenza per due settimane in tutte le sedi del II Circolo didattico: le lezioni nelle classi sono sospese da domani, mercoledì 10 febbraio, fino a mercoledì 24 febbraio.

«Ho subito accolto la richiesta della dirigente Federica Celeste Gennari – spiega Zaccaria –: a causa dell’alto numero di personale positivo al Covid-19 o in quarantena, la prof.ssa Gennari mi ha comunicato di non poter coprire tutte le classi né garantire un’adeguata pulizia degli ambienti.

Nell’ottica della massima attenzione alla precauzione e alla prevenzione è mio obbligo evitare la diffusione dei contagi – precisa il primo cittadino –. Non è possibile, infatti, accorpare più classi: questo comporterebbe riduzioni di spazi e rischio di assembramenti, né sarebbe assicurata la dovuta igienizzazione. È opportuno, quindi, sospendere la didattica in presenza fino a quando non verranno effettuati tutti i controlli e la sanificazione dei plessi, e sarà completato il periodo di quarantena, a garanzia della salute di tutti.

La Dad è confermata secondo le modalità che la dirigente scolastica comunicherà a docenti e famiglie – chiarisce Zaccaria –. Rimango in costante contatto con l’assessore Caroli e la dirigente competente Ruggiero, che ringrazio, e mi impegno a intervenire sempre con la massima rapidità ovunque ce ne sia bisogno. Comprendo il disagio delle famiglie, ma la sospensione delle lezioni in presenza è in questo momento fondamentale per evitare la diffusione del virus. Sono a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti e di tutto il personale per qualsiasi necessità».

Ufficio Stampa

Città di Fasano