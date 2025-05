È giunto nella mattinata di oggi, mercoledì 21 maggio, nel porto di Savelletri il nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi) della Marina Militare Italiana. La struttura portuale era stata chiusa nella giornata di ieri dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, a seguito di una segnalazione della Questura di Brindisi riguardante la possibile presenza di un presunto “ordigno bellico di grandi dimensioni”.

Il reparto speciale, composto da operatori subacquei esperti in operazioni complesse, ha iniziato con solerzia i primi sopralluoghi già nella tarda mattinata odierna. Le prime immersioni, volte ad accertare la veridicità della segnalazione e la natura dell’eventuale ordigno, sono state programmate per lunedì prossimo.

«Siamo contenti e grati per la rapidità della presa in carico della situazione del porto di Savelletri – ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria -, e fiduciosi che l’operato del nucleo speciale della Marina Militare Italiana riporti quanto prima la normale fruibilità del porto di Savelletri, luogo fondamentale per le due principali attività produttive locali, la pesca e il turismo da diporto. Infine mi preme ringraziare il Signor Prefetto della Provincia di Brindisi, Luigi Carnevale, il Questore dott. Aurelio Montaruli, il Comandante Luigi Amitrano della Capitaneria di Porto di Brindisi, il comandante Vito Domenico De Mario Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Savelletri, per la solerzia e attenzione con cui stanno gestendo questo delicato procedimento».

Ufficio Stampa

Città di Fasano