La brindisina Rebecca sta partecipando alle preselezioni di Todolodo, un Gameshow che andrà prossimamente su rete nazionale.

Verranno scelti solo 10 concorrenti che si contrapporranno in un tempo di 24 ore con sfide ed un’identità nascosta.

5 di questi saranno indicati dal web…

Per questo aiutare Rebecca costa solo un attimo del nostro tempo.

❤️❤️❤️

Si può dare 1 voto su FB e 1su Instagram

❤️❤️❤️

Per sostenere REBECCA dovete lasciare un like a questa foto però ATTENZIONE ‼️

Il like NON deve andare a questo post ma alla foto:

Quindi, cliccate sotto, Aprite la Foto, lasciate il Like e, se vi va, CONDIVIDETE.

❤️❤️❤️

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/101137985323741/posts/129889479115258/?sfnsn=scwspwa

❤️❤️❤️

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/p/CNyO5UGnIlO/?igshid=k33nxzb9sijiu&fbclid=IwAR3o52KQviCK6VoWE37BwDM96EqeLRIMq9-p1Sv0WKJoqI58zjdoeWPpQdc