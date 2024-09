Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 02:20, è divampato un incendio di rotoballe in un’area situata lungo la SC70, sulla via per San Vito, alle spalle della ex base Usaf.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Brindisi equipaggiati con un’Autopompa Serbatoio (APS), due autobotti e una kilolitrica per fronteggiare l’emergenza.

L’intervento si è protratto per tutta la mattinata, impegnando le squadre in un lungo lavoro di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata. Alle 12.30 vi erano sul posto ancora due squadre del Comando Provinciale di Brindisi.