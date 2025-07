In occasione dei Mercati della Terra Alto Salento (31 luglio e 1 agosto 2025), organizzato dall’ Associazione Amici di Specchiolla con il patrocinio del Comune di Carovigno, in collaborazione con Slow Food Alto Salento, il prossimo giovedì 31 luglio alle ore 21:30, la cittadina balneare ospiterà la presentazione del libro: “Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità” della dott.ssa Vincenza Gianfredi, medico specialista in sanità pubblica, divulgatrice scientifica e professoressa universitaria, originaria di San Vito dei Normanni.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice della Piazza dei Tamerigi (Porticciolo) di Specchiolla, durante uno dei momenti più attesi dell’estate: i Mercati della Terra Alto Salento, dove i protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo. Qui si trovano solo prodotti locali, freschi, stagionali, frutto di un lavoro rispettoso dell’ambiente e della dignità di chi produce.

Più che un semplice mercato, i Mercati della Terra Alto Salento è un luogo di incontro e di educazione, dove si costruisce comunità attraverso lo scambio di saperi, sapori e valori.

A rendere possibile questo appuntamento è anche il prezioso contributo dell’Associazione Amici di Specchiolla, realtà attiva da anni nella promozione sociale, culturale e ambientale del territorio. Con passione e impegno, l’associazione lavora per valorizzare l’identità di Specchiolla e per offrire momenti di aggregazione che coniughino tradizione, sostenibilità e benessere collettivo.

In questo contesto autentico e partecipativo, all’insegna del gusto, della cultura e della salute, si parlerà di uno dei patrimoni immateriali dell’umanità più preziosi: la Dieta Mediterranea, patrimonio culturale e modello di salute e sostenibilità, tra scienza, tradizione e storie vere. Il libro propone un viaggio avvincente tra saperi antichi e recenti evidenze scientifiche, arricchito da testimonianze dirette di anziani custodi di tradizione e giovani innovatori del gusto.