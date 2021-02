Si rende noto che il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Brindisi, dott. Maurizio Saso, in data 16 febbraio 2021, ha emesso una sentenza con cui si dichiara il “non luogo a procedere” nei confronti dell’ex sindaco Angela Carluccio, di Sergio Quaranta e dell’ex assessore Vito Carella in ordine al reato di truffa loro ascritto “per essere la notizia di reato già ritenuta

infondata con decreto di archiviazione emesso dal P.M. Dott. Costantini di Brindisi in data 18 settembre 2019 in relazione ad altro esposto presentato da soggetti diversi ma contenente i medesimi fatti.

La vicenda, come è noto, si riferisce ad una missione istituzionale effettuata a Rimini (in occasione della Fiera Internazionale Ecomondo per l’innovazione tecnologica ed industriale dell’economia circolare) nel 2016.

La pubblica accusa, sulla scorta di un esposto presentato in Procura, ha sostenuto che i tre indagati avevano indotto in errore

l’Amministrazione Comunale nel chiedere il rimborso delle spese di trasferta.