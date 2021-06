Prosegue l’attività di Acquedotto Pugliese rivolta a realizzare un presidio diffuso e ottimale del territorio, migliorando l’accesso dei cittadini ai servizi commerciali. Per soddisfare le esigenze degli utenti residenti, Acquedotto Pugliese ha istituito presso le sedi dei Comuni convenzionati, che sono sprovvisti di uffici aziendali, una postazione informatica per l’accesso allo sportello on-line.

“Nel nostro Comune, la postazione sarà gestita da personale dell’ente a cui sarà affidato il compito di supportare i cittadini. Si potranno richiedere informazioni ed ottenere servizi senza doversi spostare dalla città”, spiega il sindaco Antonio Matarrelli. A Mesagne lo sportello sarà attivo dal prossimo 17 giugno, ogni giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle pre 16 alle 18. Per prenotare un appuntamento e ricevere informazioni chiamare ai numeri 0831.732227-0831.732242 oppure mandare un’e-mail all’indirizzo urp@comune.mesagne.br.it.

Grazie all’innovativa applicazione AQPf@cile sarà possibile attivare nuovi contratti o modificare quelli già esistenti, richiedere il subentro o trasformazioni d’uso, ottenere informazioni commerciali, copia delle fatture, estratti conto e, ancora, richiedere la domiciliazione bancaria e postale, l’attivazione delle fatture on line, l’autolettura, le rateizzazioni. E infine, segnalare i guasti. Una serie di servizi, dunque, grazie a cui accorciare i tempi d’attesa ed eliminare il disagio alla popolazione di doversi recare fisicamente presso gli uffici di Acquedotto Pugliese.

Di seguito, in breve, le risposte alle domande più frequenti.

Cosa sono gli Sportelli Comunali On Line?

Sono postazioni telematiche attivate da AQP presso i locali dei Comuni, messe a disposizione dalle Amministrazioni locali, dove i cittadini possono ricevere informazioni e accedere ai servizi per gli utenti.

Quali sono i vantaggi per il cittadino?

Avere l’Acquedotto a due passi da casa. Nel contesto di una popolazione sempre più anziana e multietnica, che ha difficoltà nel relazionarsi con un’azienda di servizi, lo sportello comunale di Aqp offre un servizio insostituibile.

Quali sono i servizi?

I cittadini possono usufruire di tutti i servizi: attivare le procedure per nuovi allacci, modificare contratti, richiedere il subentro o trasformazioni d’uso, ricevere informazioni commerciali. Lo Sportello è, inoltre, a disposizione per segnalazioni di guasti, copia delle fatture, estratti conto, domiciliazione bancaria e postale, attivazione delle fatture on line, autolettura, rateizzazioni, altro.

Quale vantaggio per il Comune?

Questa innovativa modalità di relazione con l’utenza, contribuisce a migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi offerti e la vita dei cittadini.