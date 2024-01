Si comunica a tutti i genitori degli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado che, a partire da gennaio 2024, l’IISS “Epifanio Ferdinando” attiverà uno sportello di incontro e confronto dedicato alle famiglie.

Tali incontri potranno essere individuali o in piccoli gruppi di genitori che incontreranno un docente dell’istituto per discutere e confrontarsi, per ricevere supporto e chiarimenti relativamente alle scelte scolastiche dei propri figli.

Saranno attivi due sportelli:

• Via Eschilo, MESAGNE (sede Liceo scientifico):

martedì dalle 15 alle 17 dal 9 gennaio 2024

• Via Grazia Deledda SAN PANCRAZIO S.NO (sede Tecnico tecnologico):

mercoledì dalle 16 alle 18 dal 10 gennaio 2024

Le famiglie interessate dovranno prenotarsi inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica consulenzafamiglie@iissferdinando.edu.it specificando la sede di interesse; riceveranno, in seguito, e-mail di conferma con i dettagli dell’appuntamento.