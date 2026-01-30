Un’intera giornata, quella di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, dedicata allo stato di avanzamento dei lavori di revamping presso lo Stadio comunale “Franco Fanuzzzi” in vista dei XX Giochi del Mediteranneo – Taranto 2026.

I tecnici della Struttura commissariale assieme ai responsabili della Ditta appaltatrice, al Direttore dei lavori, al Vicesindaco di Brindisi, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune capoluogo ed al Responsabile unico del procedimento hanno effettuato un sopralluogo per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e, a fronte della constatazione che tutte le demolizioni sono state effettuate e che le riparazioni delle strutture di sostegno delle nuove gradinate sono state eseguite, hanno preso atto che non sono presenti le strutture prefabbricate delle nuove gradinate previste per la Curva sud e per la Tribuna est.

In quella sede è stato acclarato che la conclusione delle due opere è prevista per il 10 marzo e per il 15 aprile prossimi.

È stato constatato ancora che procedono le opere per la realizzazione della struttura metallica di copertura della Tribuna est, la cui completa realizzazione è prevista per il 18 aprile prossimo e procedono anche le opere previste per la Tribuna ovest.

La giornata dedicata allo stadio “Fanuzzi” ha vissuto quindi un secondo momento presso gli Uffici comunali, dove sono state affrontate le questioni della perizia di variante tecnica e sono stati verificati i tempi di chiusura dell’appalto.

Il Responsabile unico del procedimento ha comunicato che in accordo con la Direzione lavori e l’Impresa si è indicato il termine dei lavori nel 30 aprile 2026. Ciò in considerazione della “sovrapposizione di più fasi lavorative che possono essere espletate a seguito della scelta dell’impresa di più fornitori che stanno assemblando nei propri stabilimenti le strutture prefabbricate”.

In seguito a ciò la Struttura commissariale dei XX Giochi del Mediterraneo ha informato che con cadenza quindicinale sarà verificata l’attuazione ed il rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma, che prevede il completamento delle opere nei prossimi 3 mesi. In ragione di ciò è stata sollecitata l’impresa ad aumentare la forza lavoro presente in cantiere con Direttore dei lavori e Responsabile unico del procedimento chiamati a porre in evidenza ogni eventuale scostamento significativo al cronoprogramma stesso.

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, informato dell’esito del sopralluogo e del confronto tra la struttura tecnica commissariale e quella comunale, ha voluto esplicitare un ulteriore ringraziamento al Commissario Ferrarese per la fiducia riposta nel Comune di Brindisi, rispetto al raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.