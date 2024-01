A Serranova torna il rito del Fuoco con la Focara 2024.

Nella settimana dedicata a Sant’Antonio, la borgata si ritrova per rinnovare il rito della rinascita riscaldando la terra con la simbolica torre di fuoco che invoca il ritorno a primavera attorno alla quale si consumerà la Festa del Santo, tra musica, Fede e gusto, organizzata per la VIII edizione dall’associazione EFFETTO SERRANOVA, anima e genio creativo di Serranova.

Inizialmente prevista per Sabato 20 Gennaio, e rinviata a Domenica 21 Gennaio, la Focara animerà il borgo intorno alla torre destinata al fuoco: a partire dalle ore 20:00 sarà possibile passeggiare per conoscere da vicino il gusto e l’anima di questo luogo, con l’animazione per i bambini del Castello Incantato di Carovigno e la musica popolare in strada, con la tradizione di bandiera degli Sbandieratori del Rione Castello di Carovigno con mangiafuoco e trampolieri.

Camminando per le vie della piccola borgata sarà possibile degustare i piatti della tradizione, all’ombra dell’Albero dei coperchi che quest’anno ha caratterizzato il Natale Serranovese, aspettando insieme l’inizio dell’attesissimo DJ SET di DJ MORPH che ci condurrà nel ritmo della notte.

L’evento è realizzato dall’associazione Effetto Serranova con il patrocinio del Comune di Carovigno.

Sempre Domenica 21 Gennaio è prevista la Benedizione degli Animali: la Chieda di Santa Maria Goretti ospiterà la messa domenicale alle ore 11.00, a seguire il piazzale antistante sarà il luogo del ritrovo di uomini e animali per partecipare alla benedizione per intercessione di Sant’Antonio Abate.

Per informazioni sull’evento è possibile consultare la pagina Facebook dell’associazione https://www.facebook.com/EffettoSerraNova/

https://m.facebook.com/events/326226129876819