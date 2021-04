La città di Ostuni ogni anno, grazie all’organizzazione dell’associazione Terra, è teatro dell’evento di comunità “Passione” che consiste nella rievocazione storica degli ultimi giorni di vita di Gesù Cristo, attraverso una rappresentazione teatrale diffusa che si snoda tra le vie del centro storico.

Un evento che riporta in luce la cultura e le tradizioni popolari della Città Bianca e che consente, al contempo, di far conoscere agli ospiti il valore della comunità intera costituta da gruppi folkloristici, associazioni teatrali, teatranti, musicisti, coristi, maestri bandisti e così via.

L’evento ha visto negli anni la direzione artistica di registi, autori e scenegiatori di caratura nazionale e internazionale quali Pietrangelo Buttafuoco e Edoardo Winspeare.

Nell’edizione 2019 (l’ultima prima dell’emergenza pandemica), diretta dal regista salentino Winspeare, l’associazione Terra, con il supporto dell’Apulia Film Commission e la produzione di Bunker Lab, ha prodotto un Docu-film, diretto dal giovane regista Dario Di Viesto dal titolo “Mater Nostra”.

“Di concerto con il produttore Alessandro Contessa (già produttore dei film “In grazia di Dio” e “La vita in comune”), – riferisce il Sindaco Guglielmo Cavallo – abbiamo proposto all’emittente televisiva Antenna Sud di mettere in onda, in esclusiva e anteprima TV, il docu – film. Non solo un modo di vivere al meglio il periodo pasquale ma anche un momento di riflessione con un prodotto dall’elevato valore evocativo ed educativo.”

Il Docu-film andrà in onda questa sera, sabato 3 aprile, alle ore 20.45 su Antenna Sud 13 e alle 23:00 su Antenna Sud 85.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa